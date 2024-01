El impresionante cambio de Tronchatoro de Matilda, 27 años después

tronchatoro matilda 2.jpg El impresionante cambio de Tronchatoro, 27 años después del estreno de Matilda.

La ficción es protagonizada por Mara Wilson (Matilda) y Danny Devito (padre). SI embargo, uno de los personajes icónicos de la película es la villana conocida como Troncharoto, la cual aterrorizó a los niños de aquella época.

En la actualidad, la utilizan como meme con la escena en la que obliga a Bruce a temrinarse una torta de chocolate o cuando revolea a una de las amigas de Matilda por el aire. Los curiosos internautas olfatean las redes para conocer cómo lucen los personajes, 27 años después del estreno.

Quién es Pam Ferris, la actriz que interpretó a Tronchatoro

tronchatoro.jpg

La encargada de darle vida a la icónica villana de Matilda es la actriz alemana Pam Ferris, nacida en Hannover en 1948 e hija de padres galeses.

A sus 13 años, la familia se mudó a Nueva Zelanda y, siete años después, ella se mudó al Reino Unido. En el ambiente actoral es conocida por su papel de Agatha Trunchbull (Tronchatoro), pero también participó en Connie, Hardwicke House, Oranges Are Not the Only Fruit, Where the Heart Is y Paradise Heights.

►TE PUEDE INTERESAR: A 10 años de su estreno, así luce el actor que interpretó a El Vidente en "Vikingos"

Además, la actriz se puso en la piel de la detective y amante de la jardinería, Laura Thyme en Rosemary & Thyme desde el 2003 hasta el 2006. Por otro lado, también participó en películas como Jane Eyre y Children Of Men de Alfonso Cuarón.

A pesar de todos los personajes que encarnó, quedará inmortalizada en la memoria de jóvenes y adultos como Tronchatoro. Muchos se quedaron con la imagen de la actriz, que nada tiene que ver con cómo luce ahora: una señora dulce y formal.

Así luce Tronchatoro de Matilda a 27 años del estreno

Pam Ferris tronchatoro matilda.jpg

Una de las imágenes que sorprendió a los fanáticos de Matilda es en la que se ve a Pam Ferris posando sonriente junto a su mascota, a quien le sirve un té.

Pam Ferris tronchatoro matilda 1.jpg

La imagen no tiene nada que ver con la icónica Tronchatoro, que era símbolo del mal en la película. En otra foto se ve a la actriz alemana luciendo su pelo corto antes de dar una entrevista. Sin dudas, sorprendió a los fanáticos.