Hollywood atraviesa horas de conmoción por la muerte de RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad. Tenía 34 años y su fallecimiento fue confirmado por su representante, Sean Reilly, a distintos medios estadounidenses.
De qué murió el actor que interpretó al hijo de Walter White en la aclamada serie Breaking Bad
RJ Mitte tenía 34 años y se hizo famoso por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad. Fue un referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad
Mitte fue encontrado sin vida en su domicilio de Brownsville, Texas. Según informó la prensa estadounidense, el Departamento de Policía local recibió una llamada a las 12.50, hora local, y acudió a la casa. Aunque las autoridades indicaron que la causa y las circunstancias de la muerte continúan bajo investigación, su representante confirmó a la revista Variety que se trató de un suicidio.
La noticia generó pesar entre quienes conocieron su trabajo y su compromiso con la inclusión. En un comunicado difundido por la BBC, Reilly expresó: “Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”.
El representante también destacó su aporte a la visibilización de la discapacidad: “Mitte aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para fomentar la concientización sobre la discapacidad y la inclusión”.
RJ Mitte y Breaking Bad, el papel que marcó su carrera
Mitte alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Walter White Jr., el hijo del personaje de Bryan Cranston, durante las cinco temporadas de Breaking Bad, emitidas entre 2008 y 2013.
Su vínculo con ese personaje tuvo una dimensión personal: al igual que el joven de la ficción, el actor tenía parálisis cerebral, condición que le habían diagnosticado a los tres años. A partir de su experiencia, desarrolló una trayectoria vinculada con la representación de las personas con discapacidad en la industria audiovisual.
Además de su participación en la serie, protagonizó Triumph, donde interpretó a un estudiante de secundaria con parálisis cerebral que aspiraba a convertirse en luchador. También formó parte de producciones como:
- Now Apocalypse
- The Oak Room
- The Recall
- Guardianes de la Justicia
Su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad
Fuera de la actuación, Mitte impulsó iniciativas para combatir los prejuicios y promover una representación más amplia de las personas con discapacidad.
Fundó The Mitte Foundation, una organización orientada a desafiar estereotipos y fomentar la inclusión. También fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, entidades vinculadas con la parálisis cerebral y la atención infantil.
Su recorrido combinó el trabajo artístico con la defensa de una mayor visibilidad para las personas con discapacidad, una causa que acompañó durante su carrera y que se convirtió en una parte central de su legado.
En pocas palabras
- Falleció RJ Mitte: el actor de 34 años, conocido por su papel de Walter White Jr. en Breaking Bad, murió en Texas.
- Su legado: fue un referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, impulsando la inclusión.
- Carrera: alcanzó fama mundial con Breaking Bad y participó en otras producciones, siempre visibilizando la discapacidad.