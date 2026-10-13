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Falleció a los 34 años

De qué murió el actor que interpretó al hijo de Walter White en la aclamada serie Breaking Bad

RJ Mitte tenía 34 años y se hizo famoso por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad. Fue un referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Jr Mitte (izquierda) falleció a los 34 años. Fue un personaje central de Breaking Bad. Foto: gentileza 

Jr Mitte (izquierda) falleció a los 34 años. Fue un personaje central de Breaking Bad. Foto: gentileza 

Hollywood atraviesa horas de conmoción por la muerte de RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad. Tenía 34 años y su fallecimiento fue confirmado por su representante, Sean Reilly, a distintos medios estadounidenses.

Mitte fue encontrado sin vida en su domicilio de Brownsville, Texas. Según informó la prensa estadounidense, el Departamento de Policía local recibió una llamada a las 12.50, hora local, y acudió a la casa. Aunque las autoridades indicaron que la causa y las circunstancias de la muerte continúan bajo investigación, su representante confirmó a la revista Variety que se trató de un suicidio.

La noticia generó pesar entre quienes conocieron su trabajo y su compromiso con la inclusión. En un comunicado difundido por la BBC, Reilly expresó: “Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”.

Jr. Mitte, el actor que interpret&oacute; al hijo de Walter White en Breaking Bad. Foto: archivo

Jr. Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en Breaking Bad. Foto: archivo

El representante también destacó su aporte a la visibilización de la discapacidad: “Mitte aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para fomentar la concientización sobre la discapacidad y la inclusión”.

RJ Mitte y Breaking Bad, el papel que marcó su carrera

Mitte alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Walter White Jr., el hijo del personaje de Bryan Cranston, durante las cinco temporadas de Breaking Bad, emitidas entre 2008 y 2013.

Su vínculo con ese personaje tuvo una dimensión personal: al igual que el joven de la ficción, el actor tenía parálisis cerebral, condición que le habían diagnosticado a los tres años. A partir de su experiencia, desarrolló una trayectoria vinculada con la representación de las personas con discapacidad en la industria audiovisual.

Bryan Cranston y Jr. Mitte, padre e hijo en la aclamada serie Breaking Bad. Foto: archivo.&nbsp;

Bryan Cranston y Jr. Mitte, padre e hijo en la aclamada serie Breaking Bad. Foto: archivo.

Además de su participación en la serie, protagonizó Triumph, donde interpretó a un estudiante de secundaria con parálisis cerebral que aspiraba a convertirse en luchador. También formó parte de producciones como:

  • Now Apocalypse
  • The Oak Room
  • The Recall
  • Guardianes de la Justicia

Su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad

Fuera de la actuación, Mitte impulsó iniciativas para combatir los prejuicios y promover una representación más amplia de las personas con discapacidad.

Fundó The Mitte Foundation, una organización orientada a desafiar estereotipos y fomentar la inclusión. También fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, entidades vinculadas con la parálisis cerebral y la atención infantil.

Su recorrido combinó el trabajo artístico con la defensa de una mayor visibilidad para las personas con discapacidad, una causa que acompañó durante su carrera y que se convirtió en una parte central de su legado.

En pocas palabras

  • Falleció RJ Mitte: el actor de 34 años, conocido por su papel de Walter White Jr. en Breaking Bad, murió en Texas.
  • Su legado: fue un referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, impulsando la inclusión.
  • Carrera: alcanzó fama mundial con Breaking Bad y participó en otras producciones, siempre visibilizando la discapacidad.
Resumen generado por Thinkindot AI

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