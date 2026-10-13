De qué murió el actor que interpretó al hijo de Walter White en la aclamada serie Breaking Bad

Jr. Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en Breaking Bad. Foto: archivo

El representante también destacó su aporte a la visibilización de la discapacidad: “Mitte aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para fomentar la concientización sobre la discapacidad y la inclusión”.

RJ Mitte y Breaking Bad, el papel que marcó su carrera

Mitte alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Walter White Jr., el hijo del personaje de Bryan Cranston, durante las cinco temporadas de Breaking Bad, emitidas entre 2008 y 2013.

Su vínculo con ese personaje tuvo una dimensión personal: al igual que el joven de la ficción, el actor tenía parálisis cerebral, condición que le habían diagnosticado a los tres años. A partir de su experiencia, desarrolló una trayectoria vinculada con la representación de las personas con discapacidad en la industria audiovisual.

Bryan Cranston y Jr. Mitte, padre e hijo en la aclamada serie Breaking Bad. Foto: archivo.

Además de su participación en la serie, protagonizó Triumph, donde interpretó a un estudiante de secundaria con parálisis cerebral que aspiraba a convertirse en luchador. También formó parte de producciones como:

Now Apocalypse

The Oak Room

The Recall

Guardianes de la Justicia

Su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad

Fuera de la actuación, Mitte impulsó iniciativas para combatir los prejuicios y promover una representación más amplia de las personas con discapacidad.

Fundó The Mitte Foundation, una organización orientada a desafiar estereotipos y fomentar la inclusión. También fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, entidades vinculadas con la parálisis cerebral y la atención infantil.

Su recorrido combinó el trabajo artístico con la defensa de una mayor visibilidad para las personas con discapacidad, una causa que acompañó durante su carrera y que se convirtió en una parte central de su legado.