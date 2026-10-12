Murió a los 34 años un integrante de la mítica serie Breaking Bad

En la ficción encarnó a Flynn, el hijo adolescente de Walter White, el profesor de química que, tras recibir un diagnóstico terminal, comienza a fabricar metanfetaminas junto a un antiguo alumno.

Su trabajo en la serie no solo le permitió alcanzar reconocimiento mundial, sino que también tuvo un significado especial por su propia historia de vida.

Había sido diagnosticado con parálisis cerebral cuando tenía tres años y encontró en su personaje una oportunidad para aportar visibilidad a las personas con discapacidad.

La noticia de su muerte fue confirmada por su representante, que destacó tanto su trayectoria artística como su compromiso social. “Con profunda tristeza compartimos la trágica muerte del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, expresó en un comunicado.

Además, recordó que su experiencia personal le permitió aportar autenticidad a su interpretación y construir una plataforma para promover la inclusión y la concientización.

También se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, dos organizaciones vinculadas a la asistencia y los derechos de las personas con discapacidad.

A lo largo de su carrera, el actor aprovechó su exposición pública para reclamar mayores oportunidades para las personas con discapacidad dentro de la industria audiovisual.

En una entrevista con Irish Examiner, en 2016, explicó cuánto había influido su diagnóstico en su trabajo.

“No estaría en la posición en la que estoy hoy sin mi discapacidad. Utilicé todo lo que sé sobre vivir con parálisis cerebral para mi papel en Breaking Bad”, sostuvo.