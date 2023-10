Taylor Swift 2.jpg Taylor Swift en "The Eras Tour".

¿Cuándo se estrenará "Taylor Swift: The Eras Tour" en Amazon Prime Video?

La llegada de "The Eras Tour" de Taylor Swift a Amazon Prime Video tiene una explicación; se debe a que es una producción de AMC, la cual tiene acuerdo de exclusividad con dicha plataforma.

Sin embargo desde la plataforma no han dado a conocer la fecha exacta del estreno de "The Eras Tour" de Taylor Swift en Amazon Prime Video. Pero se mencionó que por lo general los documentales que se estrenan en cine, llegan a plataformas entre 45 y 90 días después de su estreno.

Haciendo algunos cálculos, "Taylor Swift: The Eras Tour" podría estrenarse en Amazon Prime Video en la última semana de noviembre o en la primera de diciembre de 2023. Vale aclarar que "Taylor Swift: The Eras Tour" tiene una duración de 2 horas y 45 minutos.

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR Concert Film Official Trailer

En el peor de los casos, y especulando con las fechas, el concierto estaría disponible a mediados de enero de 2024. Todo dependerá también del arreglo al que hayan llegado Taylor Swift y AMC con Amazon para la emisión del concierto.

También vale la pena mencionar que el filme ya se convirtió en la película de concierto más taquillera de la historia, al superar los 99 millones reembolsados en 2011 por "Justin Bieber: Never Say Never".