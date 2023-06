Dos desconocidos lamentan casarse tras una noche de borrachera en Las Vegas. Pero sus planes de separarse se complican cuando ganan tres millones de dólares.

Cínica pero divertida. (Un hombre y una mujer están obligados, por cuestiones legales, a vivir juntos como una pareja por un cierto período).

Una película sin pretensiones que te arrancará algunas carcajadas, es ideal para los amantes de la comedia romántica.

►TE PUEDE INTERESAR: Javier Rey brilla en Netflix en un gran miniserie española

A la organizada broker Joy (Cameron Diaz), un imbécil le anuncia que la deja, sin saber que lo está haciendo delante de todos sus amigos, ya que esa noche ella le tenía preparada una fiesta de cumpleaños sorpresa.

En otro barrio de Nueva York, a Jack (Ashton Kutcher) el padre, que también es su jefe, lo echa del trabajo por imbécil, descomprometido y juerguista.

Jack Fuller (Ashton Kutcher) acaba de ser despedido de la empresa de su propio padre. Por otro lado, a la atractiva Joy McNally, (Cameron Díaz) su novio (Jason Sudeikis) le ha dejado plantada.

Ambos deciden irse a Las Vegas, donde terminan casados tras una noche de locura y descontrol.

Poco después, Joy y Jack se conocen en Las Vegas, adonde fueron ambos a aligerar penas, cada uno acompañado de su mejor amiga y amigo.

►TE PUEDE INTERESAR: La serie de solo 8 capítulos que está en Netflix y no te dejará respirar

Tras una noche caótica (que el director Tom Vaugham registró y montó caóticamente como para caracterizar el frenesí de la ciudad del pecado), amanecen casados.

Si a esta altura el lector piensa que esta película ya la vio, no se equivoca para nada. Lo que pasa es que ésta es como un patchwork de infinitas comedias románticas hollywoodenses de todos los tiempos, sin sortear la vulgaridad estilo hermanos Farrelly de las actuales, encarnadas aquí en el personaje de Kutcher.

Pero, a no confundirse, que ni el marido de Demi Moore es Ben Stiller ni tampoco esto es «Loco por Mary».

What Happens in Vegas (2/3) Movie CLIP - I Like Breasts (2008) HD