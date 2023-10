Así se verían Elsa y Ana de Frozen en la vida real, según la IA

Frozen: Una Aventura Congelada - Nuevo Tráiler

¿Cómo se verían Elsa y Ana de Frozen en la vida real, según la IA?

Un usuario de las redes sociales se animó a realizar una recreación realista para ver cómo lucirían Ana y Elsa de "Frozen" en la vida real. Se llegó a este resultado haciendo uso de la plataforma llamada Midjourney, la cual se basa en la Inteligencia Artificial.

"Frozen" fue ganadora de 2 Premios Óscar en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por "Let It Go".

Frozen IA.jpg Ana y Elsa de Frozen en la vida real, según la IA.

El guion está inspirado en la historia de "La reina de las nieves" de Hans Christian Andersen. En su versión en inglés contó con las voces de Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff, Santino Fontana y Josh Gad.

Además de "Frozen", Disney decidió crear contenido adicional a esta historia, la cual se puede ver en la secuela "Frozen Fever" el cual se estrenó en cines en 2015 con la película "Cenicienta". Además también se estrenó un mediometraje titulado "Olaf's Frozen Adventure" que se estrenó en cines por tiempo limitado junto con "Coco", de Pixar, en 2017.

Además, en 2019 se estrenó "Frozen 2", la cual también fue un éxito a nivel internacional.