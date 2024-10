A sus 57 años, así se ve hoy el actor Robert MacNaughton de E.T, el extraterrestre

"Elliott es un niño de nueve años que se encuentra con un extraterrestre y decide esconderlo en su casa para protegerlo. Contará con la ayuda de su pequeña hermana y su hermano mayor para mantener el secreto y juntos vivirán una aventura inolvidable", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 1982.

E.T, el extraterrestre.jpg Robert y Drew en "E.T, el extraterrestre".

Uno de los actores que protagonizó la película "E.T, el extraterrestre" fue Robert MacNaughton, quien hizo de Michael, el hermano mayor de Elliot.

¿Cómo se ve hoy el actor Robert MacNaughton?

El actor Robert MacNaughton se hizo famoso por aparecer en la película de Steven Spielberg, y ese mismo año (1982) también formó parte de "The Electric Grandmother". Un año después formó parte del elenco de "I Am the Cheese".

Gracias a su trabajo en "E.T, el extraterrestre", Robert ganó el Premio Artista Joven en 1983 como mejor actor joven secundario en una película.

En 1994 se mudó a Phoenix, donde estudió teatro, y se desempeñó como profesor. Sin embargo, con el correr de los años comenzó a ser rechazado en varios castings de actuación, y se convirtió en cartero para el Servicio Postal de los Estados Unidos a finales de 1990.

►TE PUEDE INTERESAR: Con 68 años, así se ve el actor Arsenio Hall de 'Un príncipe en Nueva York'

Robert MacNaughton.jpg Robert MacNaughton

Uno de sus últimos trabajos fue en 2015, en "Frankenstein vs. La Momia". En septiembre del 2002, se casó con su antigua novia Jennifer Butler, con quien tiene un hijo, Noah.

Sin embargo, en 2012 (ya divorciado de Jennifer), la actriz Drew Barrymore le organizó una cita a ciegas con Bianca Hunter, con quien tuvo a Henry, Hurley y Hunter.