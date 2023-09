A más de 30 años de La lista de Schindler, así se ve hoy la niña del abrigo rojo

Si bien la película contó con un elenco de lujo, muchos recuerdan la icónica escena de "la niña del abrigo rojo", la cual no solo se destaca en la cinta por la carga emotiva que tiene la misma, sino también porque al tratarse de una película en blanco y negro, el abrigo de la niña resalta por sobre el resto.

La lista de Schindler Escena de la niña del abrigo rojo

La "niña del abrigo rojo" (cuyo nombre en la cinta es Genia) estuvo interpretada por la polaca Oliwia Dabrowska cuando tenía tan solo 3 años. En la película, esta niña judía es divisada por Oskar Schindler (Liam Neeson) en el gueto de Cracovia.

Steven Spielberg y Dabrowska.jpg Steven Spielberg y Oliwia Dabrowska.

¿Cómo luce en la actualidad Oliwia Dabrowska, a casi 30 años de "La lista de Schindler"?

Dbrowsk tiene hoy 34 años y no se dedica a la actuación. Después de protagonizar la película de Spielberg, la joven apareció en 1994 en "List Of Lovers", en 1995 en "The Seventh Room", y en 1996 hizo su último trabajo en "Street Games".

La lista de Schlinder (2).jpg Así se ve hoy Oliwia Dabrowska, la "niña del abrigo rojo".

La joven contó en varias ocasiones que el director Steven Spielberg le recomendó que no viera la película hasta mínimo haber cumplido 18 años. Cuando tenía Dabrowska tenía 11 años se atrevió a verla y quedó traumatizada, pero luego entendió el legado que Spielberg había depositado sobre sus hombros a tan corta edad.