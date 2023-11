A 30 años de su estreno, así luce el exactor Mason Gamble de "Daniel el travieso"

Asi-luce-Mason-Gamble-Daniel-el-travieso1.jpg Mason Gamble tenía 7 años cuando interpretó a Daniel Mitchell en la película "Daniel el travieso".

La historia sigue a Daniel, un niño muy inteligente, travieso e inquieto, que continuamente está metido en líos, unas veces de forma intencionada y otras por puro accidente. Su vecino, el jubilado señor Wilson, suele ser la víctima de la mayor parte de sus travesuras.

Así luce Mason Gamble, exactor de "Daniel el travieso"

El ex actor estadounidense Mason Gamble Wilson, conocido por su interpretación de Daniel Mitchell en la película de 1993 "Daniel el travieso", tiene 37 años y nació el 16 de enero de 1986 en Chicago, Illinois.

Mason Gamble es hijo de Sally y Tim Gamble (actor). Se graduó en la Escuela Secundaria Oak Park and River Forest en 2004. Asistió a la UCLA y se graduó en 2008. Fue miembro de la fraternidad Pi Kappa Alpha en la UCLA.

►TE PUEDE INTERESAR: A 18 años de su estreno, así luce la actriz Julia Winter de "Charlie y la fábrica de chocolate"

Asi-luce-Mason-Gamble-Daniel-el-travieso2.jpg Mason Gamble es un ex actor estadounidense que actualmente mantiene una vida bastante privada junto a su familia.

También apareció en Bell Anya con Della Reese, protagonizada por un niño disléxico. En 1999, interpretó a Brady Lang en la película Arlington Road. Tuvo un papel destacado en el drama de CBS Kate Brasher (2001), del cual sólo se emitieron seis capítulos. Además, interpretó un pequeño papel como McCluckey en la comedia Espía como puedas.

Mason Gamble se alejó de las cámras

Si bien "Daniel el travieso" fue un gran éxito para Mason Gamble, sus siguientes apariciones en la pantalla no alcanzaron a tener la misma fama. El actor decidió alejarse del mundo de las cámaras luego de protagonizar, en 2010, "Golf in the Kingdom", película que no logró los resultados esperados en taquilla.

Asi-luce-Mason-Gamble-Daniel-el-travieso3.jpg Mason Gamble, el actor que interpretó a “Daniel el travieso”, decidió alejarse del mundo del cine.

Actualmente, está en pareja y parece estar disfrutando de una vida más privada y alejada de la exposición pública.

En una entrevista en 2011 para el sitio “MediaMiker”, Gamble reveló su decisión de estudiar Biología Marina. Hoy en día, trabaja como científico ambiental junto a su esposa Sara.