A 15 años de su estreno, así luce el actor que protagonizó "El niño con el pijama de rayas"

Asi-luce-Jack-Scanlon-protagonista-de-El-niño-con-el-pijama-de-rayas1.jpg Jack Scalon y Asa Butterfield en la película "El niño con el pijama de rayas".

Shmuel (Jack Scanlon) es un niño judío que vive al otro lado de una reja (campo de concentración) y que, como otras personas en ese lugar, viste un "pijama de rayas". Rápidamente establece un vínculo con Bruno (Asa Butterfield), hijo de un oficial de la Schutzstaffel que se muda junto a su familia a Auschwitz.

Bruno, mientras explora los alrededores, a través de una alambrada conoce a Shmuel, con el cual comienza a relacionarse hasta que se vuelven amigos.

Así luce Jack Scanlon, actor que interpretó a Shmuel en "El niño con el pijama de rayas"

El actor británico Jack Scanlon, conocido por su actuación en "El niño con el pijama de rayas", tiene 25 años y nació el 6 de agosto de 1998 en Canterbury, Inglaterra.

Asi-luce-Jack-Scanlon-protagonista-de-El-niño-con-el-pijama-de-rayas3.jpg Jack Scanlon tiene 25 años y nació el 6 de agosto de 1998 en Canterbury.

Aunque "El niño con el pijama de rayas" fue su debut en la gran pantalla, Jack Scanlon ya había actuado anteriormente en el cortometraje de diez minutos "The Eye of the Butterfly" (lo cual le permitió ser escogido para el reparto del largometraje) y en un episodio de Peter Serafinowicz Show.

Scanlon también ha interpretado al hermano menor del personaje principal Sean (William Miller) en la miniserie infantil Runaway emitida por BBC One, la cual fue parte de la temporada en CBBC tratando sobre los sin techo.

Asi-luce-Jack-Scanlon-protagonista-de-El-niño-con-el-pijama-de-rayas4.jpg Jack Scanlon, que hizo su debut en la gran pantalla en "El niño con el pijama de rayas", está alejando de las cámaras.

Si bien tuvo un pasado como estrella infantil, Jack Scanlon lleva ahora una vida tranquila y alejado de los flashes del cine y la televisión. Luego de descubrir su amor por la música, actualmente trabaja en proyectos musicales y sus composiciones pueden escucharse en plataformas como Soundcloud y Bandcamp.

Aunque eliminó su perfil de Google, sus videos demostraron su talento musical y continuaron circulando en línea.