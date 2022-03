Verónica Cangemi y Gustavo Grobocopatel serán espectadores de lujo en la Vendimia

"Esta fiesta es historia, es parte de nuestra historia" aseguró y por esto, no quieren perderse la Vendimia 2022.

En diálogo con Radio Nihuil, la cantante contó cuál será su agenda en el 2022 -que incluye un concierto en Mendoza- y cómo repercute en la música el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

Luego de dos años de pandemia, la industria de la cultura y el entretenimiento está retornando poco a poco a la normalidad. Esto es lo que ha permitido que Verónica Cangemi vuelva a cantar en los escenarios del mundo.

Su año artístico arranca en la apertura del Teatro Colón, donde tendrá un rol protagónico. "Cerré la temporada del Colón con un rol protagónico en la interpretación de La Finta Giardiniera" de Mozart y la abro con Puccini. Cerrar y abrir la temporada de un teatro es muy importante para un artista", destacó

La apertura del Colón la realizarán dos elencos, ella es parte del Internacional, que actuará el 15 17, 20, 23 y 26 de marzo.

Luego viajará a Colombia, de ahí a Miami, a Perú, a Viena, y regresa a la Argentina. Entre tantas actuaciones, tendrá lugar para cantar en Mendoza.

"Hace muchos años que no canto en Mendoza, pero tengo programado hacer un concierto de beneficencia con la Universidad Nacional de Cuyo, será cerca del 20 de mayo", contó.

Cangemi tiene un Ópera Studio en la UNCuyo y un programa de canto en la Universidad de Congreso. El concierto que realizará será a beneficio de jóvenes de otros países que quieren venir a estudiar al país, y no tienen los recursos para hacerlo.

También destacó que La Boheme que canta en el Colón se presentará en el mes de abril en San Juan, "estaremos cerca", destacó.

Cómo repercute la guerra entre Rusia y Ucrania en el mundo de la música

Consultada sobre cómo se ha está restableciendo la industria del espectáculo a nivel mundial en la pospandemia, Cangemi destacó que se ha vuelto bastante a la normalidad, pero explicó que "no es como antes, los teatros programan el día a día, no solo es la pandemia, ahora también es la guerra"

En cuanto a como repercute el conflicto entre Rusia y Ucrania, contó que se están suspendiendo todos los espectáculos musicales, artistas e intérpretes rusos. "Ya me llegaron mails comunicándome todo lo que se reprograma, porque teníamos tres colegas rusos a los que han sacado de los elencos. Todos los colegas rusos están bloqueados para cantar. En toda Europa y Estados Unidos"

Cangemi se refirió también a los directores destacados rusos destacados, que no podrán ser parte de ninguna programación teatral, como Valery Gergiev y Anna Netrebko, aunque aclaró que estos artistas tienen un salario ruso y un gran acompañamiento del Gobierno"

Refiriéndose al bloqueo de los artistas rusos, Cangemi opinó que "es algo injusto para el artista que no tiene nada que ver y está a favor de la paz, no tienen ni voz ni voto. Pero se ha hecho como un gran castigo a Rusia a nivel europeo. Todos esperamos que esto termine, porque el arte tiene la grandeza de poder unir, no es una identificación de cada país, un idioma común que es la música"

El lanzamiento de "Entre Dos Mundos", el disco que grabó con Grobocopatel

Otra de las novedades que contó la soprano es que está al salir el disco que grabó junto a Grobocopatel, quien es un apasionado por el folclore. La producción fue realizada por Joaquín Guevara, Emilio Pucciarelli y Manuel, el hijo de Patricia, quien se está formando como productor. "Se trata de un disco pospandemia, llamado "Entre dos mundos" porque el mundo de Grobo y el mío son distintos y nos une la música y las raíces cuyanas. Casi todos los músicos que nos acompañan son de Mendoza y algunos de la orquesta de La Plata", contó.

Lo que se ha buscado es fusionar el mundo lírico de Cangemi con el folclórico de Grobocopatel, pero llevando al segundo a un nivel alto. El lanzamiento lo realizará una empresa española, en Europa.