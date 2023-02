La imagen que recorre la provincia y que este año, como el anterior, dirá presente en la Fiesta Nacional de la Vendimia, tiene similares características a la ubicada en la Iglesia de la Carrodilla en Luján de Cuyo, que data de 1811 aunque posee una mantilla, que en la espalda tiene el escudo de Mendoza, y en ese caso el trabajo artesanal fue realizado por una religiosa, la hermana Nazarena.

“Esta imagen me la solicitó Rosita Modarelli, una gran hacedora vendimial que trabajaba en Turismo de la provincia. La realicé en el 2006 para que peregrinara por viñedos, bodegas y estuviera presente en la Bendición de los Frutos. Ya tiene sus buenos años y sus buenos caminos recorridos. Es el ícono de la Vendimia que ha estado en contacto directo con los trabajadores de la vid”, afirmó Capella.

vendimia 2023 virgen de la carrodilla3.jpg La Virgen de la Carrodilla del escultor Humberto Capella.

El escultor mendocino y la religión

Humberto Capella tiene una historia de vida atravesada por la fe ya que años atrás estaba firmemente convencido de ser sacerdote, pero luego no avanzó en esa decisión.

El escultor de la imagen de la Virgen de la Carrodilla que estará presente en la Vendimia 2023, igualmente, siguió ligado a la religión desde sus esculturas.

Él mismo cuenta que, cuando está en su taller, piensa en que los creyentes deben encontrar, al mirar la figura, un refugio espiritual y de alguna manera conectar con la Virgen. Por eso, en la imagen que forjó en resina y fibra de vidrio, se ocupó mucho de la mirada, aunque también de los diferentes detalles, desde la corona a distintos ornamentos.

Sobre su escultura de la Virgen de la Carrodilla

"Cuando me encargaron la realización de esta imagen, me pidieron que fuera fácil de transportar, ya que es una Virgen muy viajera, va por toda la provincia de punta a punta. Tenía que ser una imagen que no se deteriorara. Por lo tanto, la realicé en resina y fibra de vidrio", expresó Capella.

Además, detalló que "su rostro es tallado a mano, los racimos de uva también lo son, pero es una imagen liviana. Quizá lo que más pesa es el soporte. El mueble está hecho especialmente para que en la Bendición de los Frutos se le realice el arreglo floral. Es un material resistente al caminar. Tiene un metro ochenta de altura total, con la aureola de estrellas, y un metro de ancho".

La imagen actual de la Virgen de la Carrodilla fue bendecida por el sacerdote católico monseñor José María Arancibia en 2006 y desde entonces preside la Bendición de los Frutos, icónica celebración religiosa vendimial.

En 2022, durante el espectáculo artístico de la Fiesta Nacional de la Vendimia, dirigido por Vilma Rúpolo y Federico Ortega, la escultura fue parte de Milagro del vino Nuevo.

En 2023, la Virgen de la Carrodilla volverá al escenario del Frank Romero Day, invitada por el equipo artístico de Juglares de Vendimia, un canto a la naturaleza, dirigida por Franco Agüero. Además, dirá presente en la Bendición de los Frutos, como lo hace esta actual imagen, desde 2006.

vendimia 2023 virgen de la carrodilla 2.jpg Cosechadores observan a la Virgen de la Carrodilla.

La emoción del escultor por su obra

El artista plástico contó algunas de las sensaciones que ha vivido junto a su obra: “He recorrido junto a ella muchísimos kilómetros, me han conmovido las innumerables actitudes de las personas que trabajan la viña. Cuando se acercan los cosechadores, se toman unos minutos, dejan su tacho, se sacan el guante o con el guante mismo lleno de mosto van hacia ella. Allí la tocan con cuidado y muchísimo respeto, se persignan y le rezan. Es absolutamente conmovedor”.

"Uno de los momentos más conmovedores que he vivido sucedió en Rivadavia. No se me borrará jamás de mi memoria y de mi retina”, señala, y cuenta: “Había caído una granizada enorme en el Este, parecía una bomba que había estallado entre los viñedos. Quedaron solo los troncos de las cepas, era devastador. Veníamos por el pueblo con la Virgen de la Carrodilla y antes el altoparlante anunciando su pasada veo a un hombre corriendo por un callejón, alcanza justo a ver pasar el camión que transportaba a la Virgen. Se saca su sombrero, se arrodilla y se persigna. Detrás, como si fuera una foto, se veía la viña destruída. Lo cuento y se me eriza la piel. relató Capella.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

