Vendimia 2022: conocé los proyectos de las reinas

Nazarena Nicosia, Reina de la Vendimia de San Martin

"Por una vida más sana" es el título del proyecto. Su iniciativa, como estudiante de profesora de Educación Física, es que dos o tres veces por semana algunos profesores de eduación física acudan a las plazas y brinden clases gratuitas. Esto sería a través de un convenio municipal pensado para todos, pero haciendo mayor hincapié en quienes no tienen acceso a un gimnasio con el objetivo de ayudar a que lleven un estilo de vida más saludable por lo que también podría sumarse una nutricionista.

Nazarena Nicosia Reina de la Vendimia de San Martín.jpeg

Natasha Sanchez, Reina de la Vendimia de Santa Rosa

Su proyecto puede dividirse en dos. Por un lado pensando en su departamento y las distancias que hay entre los distintos puntos, en el hecho de recolectar y arreglar bicicletas para que los niños puedan acercarse a hacer deportes o bien ir al colegio. Y, en caso de ser electa reina nacional, piensa en trabajar en conjunto con las otras soberanas y trabajar en el turismo rural.

Natasha Sanchez Reina de la Vendimia de Santa Rosa.jpg

Daniela Soledad Sánchez, Reina de la Vendimia de La Paz

El proyecto consiste en la producción vitivinícola. El objetivo sería incentivar a los jóvenes a continuar dedicándose a este rubro porque, según Daniela, la mayoría de los productores son grandes y en La Paz sigue viva la productividad por la dedicación de ellos para con la tierra.

Daniela Sanchez Reina de la Vendimia de La Paz.jpg

Ana Paula Rodriguez, Reina de la Vendimia de Junin

El proyecto de la juninse consiste en algo muy actual que es ayudar a las personas afectadas por la pandemia, en concreto a niños y adultos mayores. El objetivo es acompañar a las personas que se quedaron sin trabajo o que tuvieron la perdida de algún familiar víctima del Covid19 brindándoles contención como así también trabajar en la prevensión de enfermedades en consecuencia.

Ana Paula Rodriguez Reina de la Vendimia de Junin.jpg

Antonella Barrera, Reina de la Vendimia de Lavalle

Tras la fuerte tormenta que azotó a su departamento, que incluso llevó a suspender la Fiesta de la Vendimia Lavalle, el proyecto de Antonella está directamente relacionado. Si bien es un proyecto que tiene diferentes aristas y es muy amplio el primer objetivo a cumplir es armar mochilas solidarias para que los hijos de los afectados por la tormenta puedan comenzar las clases.

Antonella Barrera Reina de la Vendimia de Lavalle.jpg

Luciana Ponce, Reina de la Vendimia de Malargue

El proyecto de Luciana en gran parte va relacionado con la carrera que está estudiando: Contador Público Nacional. Con el objetivo de asistir a los trabajadores rurales su intención es ayudar en la parte administrativa, brindarles acceso a créditos, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, monotributo y asesorarlos con la AFIP. Según ella en muchos casos no cuentan con estos beneficios por no saber cómo hacerlos o bien no tener conectividad. Además también se centrará en ayudarlos con la salud a través de profesionales que puedan brindarle cursos de primeros auxilios ya que muchos tienen centros de salud lejos de sus casas.

Luciana Ponce Reina de la Vendimia de Malargue.jpg

Ailin Mayorga, Reina de la Vendimia de Las Heras

El proyecto de Ailin, que es veggie, está relacionado con el medio ambiente y la protección de los animales. Asegurando que Las Heras ya trabaja en este aspecto del cuidado de los animales con el cronograma del móvil veterinario, numerosas protectoras y un hospital público para animales en proceso, ella quiere impulsarlo aún más.

Ailin Mayorga Reina de la Vendimia de Las Heras.jpg

Brenda Hidalgo, Reina de la Vendimia de San Carlos

Su proyecto se basa en lo turístico y cultural poniendo como eje, claro está, a su departamento. Entre los argumentos destacados sostiene ser el departamento más antiguo de la provincia que este año cumple sus 250 años, a su cultura, tradiciones, bellezas y al sancarlino. Además también quiere ayudar a los comerciantes locales.

Brenda Hidalgo Reina de la vendimia de San Carlos.jpg

Martina Pilar Boscariol, Reina de la Vendimia de Rivadavia

Promover la salud mental, buscas especialistas que quieran constribuir en cada distrito, brindando apoyo psicológico en escueltas y SUM de los barrios. Descubrir y tratar problemáticas como ansiedad, depresión y violencia en todos los ámbitos.

reina de Rivadavia vendimia 2022 vendimia de rivadavia Martina Boscariol.jpg

Carolina Sendra, Reina de la Vendimia de General Alvear

Su proyecto más destacado es el de promover en los niños la cultura y puntos de interés de la provincia, basándose en el cuidado del agua y del medio ambiente.

Carolina Sendra Reina de la Vendimai de General Alvear.jpg

Lucila Baigorria, Reina de la Vendimia de Godoy Cruz

Su proyecto se titula Caminando hacia la inclusión e integración y se trata de la creación de espacios donde se planteen y ejecutar en acciones pedagógicas, culturales, recreativas, deportivas, artísticas, tecnológicas y sociales desde una perspectiva integral.

Lucila Baigorria Reina de la Vendimia de Godoy Cruz.jpg

María Celeste Bobadilla, Reina de la Vendimia de Tunuyan.

El proyecto, en caso de coronarse Reina Nacional de la Vendimia, es trabajar con Sueños de Soles, una asociación que ayuda a niños, adolescentes y adultos con alguna discapacidad. Entre los objetivos está el de organizar talleres y actividades para que las perosnas logren expresarse e integrarse. Pensando en su departamento, quiero formar una comisión con todas las candidatas para trabajar en conjunto en sus proyectos.

María Celeste Bobadilla Reina de la Vendimia de Tunuyan.jpg

Ana Delfina Carbonell, Reina de la Vendimia de Luján de Cuyo

El proyecto consiste en realizar la primera plaza de Mendoza totalmente equipada y adaptada para niños con discapacidad y renovar el espacio público con el fin de crear ese nuevo espacio completamente adaptado, es decir, caminos, juegos, ingresos, etc.

Ana Delfina Carbonell Reina de la Vendimia de Luján de Cuyo.jpg

Agustina Míguez, Reina de la Vendimia de Tupungato

Concientizar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente y trabajar para que la gente sepa la historia de Vendimia, lo que se vive, porque hay gente que dice "es la reina y nada más, pero es la historia de todos los vitivinícolas.

Agustina Miguez Reina de la Vendimia de Tupungato.jpg

Milagros Canteros, Reina de la Vendimia de San Rafael

El proyecto se basa en poder utilizar las instalaciones que tiene cada distrito y organizar capacitaciones como peluquería, costuras, bordados, alimentación, etc y que tengan rapida inserción laboral ya que estamos en un contexto socio económico complejo. Otro de los proyectos es organizar, con cada una de las representante en su distrito, una peña donde la gente pueda disfrutar y dispersarse con distintas actividades apoyando a artistas locales, donde también se le puede dar lugar a artesanos que pueden exponer sus trabajos, como así también al servicio de cantina donde pueden comercializar alimentos y bebidas. También le gustaría trabajar con los niños para darles el espacio y logren desenvolverse en un deporte ya que estos funcionan en la mayoría de los casos como una fuente de contención.

Milagros Canteros Reina de la Vendimia de San Rafael.jpg

Guadalupe Cuervo, Reina de la Vendimia de Ciudad de Mendoza

El proyecto es "potenciar a las mujeres, decirles que pueden cumplir su sueño, sea cual sea. Todas somos reinas, no solo quien porta los atributos". Además incentivará a los vecinos a que se capaciten sobre la Ciudad y todas sus bondades.

Vendimia Ciudad de Mendoza Guadalupe Cuervo.jpg

Giuliana Pilot, Reina de la Vendimia de Maipú

El proyecto se llama "Me comunico", basado en sus estudios en la carrera de Comunicación Social. Se dictan talleres que ayuden a los adultos mayores a interiorizarse con los dispositivos tecnológicos; en los jóvenes informarles acerca de las fake news y en los niños, contrario a los adultos, familiarizarlos con la lectura en papel.

Maipú Vendimia de Reencuentros 8.jpg

Sofía Grangetto, Reina de la Vendimia de Guaymallen

Está en contra de la fiesta. Fue electa en el 2020 y vuelve a participar este año por decisión de la Municipalidad.

grangetto en la bendicion frutos big 280222.jpg

Julieta Lonigro, Reina de la Vendimia de Guaymallen (no oficial)

Se llama C.A.L.E: Cosechadores Aprendiendo a Leer y Escribir. Está pensado para quienes tienen más de 15 años y no saben hacerlo. De más está decir lo importante que es la alfabetización en los trabajadores de la viña, por ejemplo, para que sepan lo que dicen los contratos de trabajo que firman. Las limitaciones a la lectura o a la escritura los afectan muchísimo. Básicamente con mi proyecto quiero ayudar a mejorar la calidad de vida.