María Paula García, Reina 2007, aseguró que Marcelino eliminó la elección porque se aburría

La vocera de la agrupación que formaron las reinas de mandato cumplido reveló que en una reunión que mantuvo con Marcelino Iglesias, "el intendente me dijo que eliminaba la figura de la Reina porque a él le aburrían las elecciones y no soportaba las discusiones que se generaban entre los familiares de las candidatas".

La mujer, que hoy es licenciada en Recursos Humanos, defendió abiertamente la elección y el rol de las soberanas y pidió que se debatan los cambios que se plantean pero que no se decidan como en Guaymallén, "sin consultar a nadie".

A continuación los conceptos más importantes vertidos por María Paula García.

"La Fiesta no salió de un cuento"

"Hay un debate muchísimo más profundo que sostener a la reina como algo superficial o banal, como algunos osan decir. El debate tiene que ver con que se trata de un espacio que es para la mujer y que desde hace muchos años acompaña la Fiesta de la Vendimia. No salió de un cuento. Y si sostenemos la figura de la reina es porque claramente vemos que es un rol que les permite a las mujeres no sólo expresarse, sino llegar a la comunidad y al mismo tiempo les exige a cada una de las chicas que se preparen de determinada manera para poder cumplir esa función".

No quedarse con una sola fuente

"Hay que escuchar diferentes opiniones. Me estoy encargando personalmente de hacer una encuesta a la mayor cantidad posible de chicas que hayan pasado por la experiencia, indistintamente del lugar en el que les tocó desenvolverse, ya sean representantes distritales, departamentales, Reina del Agua, del Olivo, de la Ganadería, de lo que sea... Escuchar una voz, dos, o tres, no debería permitir generalizar y caer en esos absolutismos. Hay que prestar un poquito más de atención a todos los discursos y todas las experiencias".

Su propia experiencia

Maria Paula Garcia1.jpg La imagen de 2007 cuando María Paula fue coronada Reina Nacional de la Vendimia.

"Yo tenía 20 años cuando me presenté y cumplí 21 en el rol de reina. Estaba en segundo año de mi carrera y ya venía trabajando en el sector de turismo. Es un poco injusto entonces tomar un solo relato como el de Sofía Grangetto (la reina de 2020 designada parra representar a Guaymallén este año) que cuenta que sufrió cuando fue reina con 19 años. Por un solo relato no se sustenta el deseo de eliminar y borrar de plumazo algo que tiene tantos años de historia".

La ordenanza de Guaymallén

"La legitimidad de la ordenanza que tomaron en Guaymallén ha quedado expuesta. Por algo llegamos a la Suprema Corte y un fiscal de Estado se expidió en un documento de 33 páginas en el que tuvo en cuenta la parte patrimonial y los derechos individuales y colectivos. Una ordenanza municipal nunca puede ir por encima de dos leyes provinciales y una nacional. No puede ser que tomen una decisión en un Concejo Deliberante en el que de 12 concejales, 8 son del mismo partido (Unión Cívica Radical)".

Sí, los votó la gente, pero se están metiendo con un tema que popular, cultural y tradicional y están menospreciando leyes que pasan por encima de esas decisiones

Qué es ser reina

"Hoy la reina es una mujer a la que la Vendimia la transforma: le permite exponerse y potenciar sus capacidades, habilidades y competencias además de desarrollar un aspecto profesional muchas veces desconocidos. Es, además, la principal promotora de la fiesta máxima de los mendocinos. Ya dejó de ser una embajadora del área vitivinícola para también ser una embajadora turística, cultural y hasta sociológica. Hoy es más abarcativo el rol que hace 15 años".

¿Concurso de belleza?

"No es un concurso de belleza. Insisten con eso porque quieren pararse desde ahí y no dar el debate. Yo no digo que no: hay que modificar el sistema, no eliminarlo. Para eso tenemos que saber qué esperan de la Vendimia la sociedad, el Estado y el municipio. Eliminar la violencia contra la mujer no implica eliminar la elección de la reina y se ataca el derecho de la mujer que participa".

La designación de Sofía Grangetto

"Guaymallén no tenía la obligación de presentar una reina. La resolución de la Corte le dio la posibilidad de no designarla y transferirle esa responsabilidad al Ministerio de Cultura. El municipio designó a nuestra reina 2020 y 2021, Sofía, pero nade se tomó el atrevimiento de leer el reglamento de Vendimia que establece que una reina no puede ser dos veces reina y competir 2 veces por la corona. Hay dos chicas en medio de situaciones que no corresponden y se ataca a la fiesta más bonita que tenemos los mendocinos".

El debate

"Nos merecemos un debate, que deben hacerlo los expertos, los patrimonialistas, los hacedores de Vendimia y de cultura, el sector artístico... ¿Los periodistas?. Sí, claro, pero que tengan cuidado con lo que opinan y dicen porque en el medio hay personas que se ven afectadas".