vendimia-reinas-vista-multimedio-06.jpg A pleno canto coreado y acompañado de palmas, las reinas departamentales grabaron Sentí Vendimia, que se verá el sábado en la previa del Acto Central de la Vendimia 2023, y hasta participaron del Noticiero Siete.

No faltabronn las bromas en las entrevistas, las charlas cruzadas, y lo mejor llegó luego de finalizar las grabaciones de programas y sesión fotográfica. En un grupo compacto, mientras merendaban, llegaron las canciones, con solistas, coros y palmas. Allí resaltaron María Agustina Martínez, reina de San Carlos, interpretando un tema de Soledad Pastorutti y la representante de Guaymallén, Natalia Mercery en su salsa, cantando en portugués y una de Camilo Sesto.

Las candidatas, acompañadas de las encargadas de protocolo, y la solícita dupla de maquilladoras -Magalí Lobo y Jazmín Pedernera- dialogaron con Daniela Gutiérrez y Rody Grabina , para el último programa de la serie Sentí Vendimia, que se emitirá el próximo sábado a las 19, dentro de la previa de la transmisión del Acto Central. También estuvieron las cámaras del programa Boomerang, para su especial del sábado a las 17.30.

vendimia-reinas-vista-multimedio-05.jpg Sentadas en los jardines de América, las candidatas a Reina en la Vendimia 2023, mostraron interacción entre todas, sin excepción, y evidenciaron la unidad del grupo y la felicidad que les causa esta experiencia única en sus vidas.

Lo que fue una visita protocolar, grabación televisiva y entrevistas para los distintos medios del Grupo América, resultó más parecido a una tarde de amigas a pleno sol y festejo. Cuando posaban para las fotos, se podía dialogar con cada una, y todas demostraron aplomo y gracia. "Nos queda un año entero para seguir trabajando como equipo para la gente", dijo Ingrid Holzbach, la soberana malargüina.

Además todas destacaron la gran atención que reciben por la gente de protocolo de la organización de la fiesta máxima de los mendocinos.

vendimia-reinas-vista-multimedio-02 (1).jpg Las maquilladoras estaban atentas a cada momento para retocar o "apagar brillos" a las soberanas durante la grabación de los especiales de Vendimia de Canal Siete.

Mientras algunas derrochaban picardía, como María del Pilar Ganem, de Tunuyán, Morena González , de Lavalle; o Lourdes Vucevic, de Junín, otras no podían ocultar su dulzura o empatía, como Ingrid, de Malargüe, Milagros Roldán, "Tiny" para todas, de San Martín; o de Santa Rosa, Diana Quiroga. Es que Ingrid, se puso a atender en pleno brindis una lastimadura en la oreja de una perrita que estaba entre los presentes, ayudada por su colegas soberanas.

Un grupo homogéneo y unido

Si hay una reina que ha sido la que más atención ha tenido, por lo disruptivo de su elección, ha sido la representante de Guaymallén. Consultada si en la Convivencia Real, se ha sentido como "la distinta", ella lo negó rotundamente. "Para nada. Apenas llegué las chicas me hicieron sentir como una más, y somos ya un grupo homogéneo y muy unido. A la primera que conocí fue a María Agustina (Santa Rosa), precisamente la primera vez que salí en TV, acá en Canal Siete. Ella estaba invitada también, y viendo que yo no usaba sandalias-no es mi estilo- ella me ofreció una suyas que traía. Desde ahí nos hicimos muy amigas", dijo Mercery.

vendimia-reinas-vista-multimedio-04.jpg Momento de la llegada de las candidatas a Reina Nacional de la Vendimia 2023 al predio del Grupo América, en Las Heras.

A pesar de las indicaciones del fotógrafo que las retrataba para este medio, ninguna dejaba de charlar, y hasta se las podía entrevistar, sin que descuidaran la pose o detalles como el pelo o la ropa. María Luisina Rigoldi, de General Alvear, aprovechó para invitar a la Fiesta de la Ganadería. "Los esperamos entre el 3 y 7 de mayo en la nuestra fiesta", dijo la bella rubia.

La linda y llamativa -por su altura- Noelia Moreno, consultada por si practicaba algún deporte donde pudiera aprovechar su ventaja física, se confesó fanática y amante del handball. "Mis dos padres querían que jugara al básquet, ya que ambos lo practicaron. Pero preferí el balonmano, aunque hace un tiempo que tuve que dejar de hacer deporte", dijo.

Noelia, Volpe al ser requerida si su nombre estaba inspirado a la famosa canción de Nino Bravo, respondió: "No... mis padres son demasiado jóvenes, la verdad es que lo eligieron por otra cosa", dijo la chica que representó al Club Independiente Rivadavia y ganó la corona de Capital, riendo con picardía, evidenciando el abismo generacional con su entrevistador y contagiando a los presentes con su ingeniosa salida.