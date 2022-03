La reina rebelde, Julieta Lonigro, dijo que se sintió discriminada al no poder estar en un carro

Y remarcó: "Yo no represento a un funcionario de turno, represento al pueblo".

"No voy a soportar mirarla a Sofía. Cuando estuvimos juntas el año pasado era una persona dulce, amable y nunca esperé que diga que no me conoce cuando tenemos muchos momentos y fotos juntas. No sé si voy a poder tolerar verla, me va a hacer muy mal. Es algo muy masoquista lo que hace, no puede hacer eso. Se están manejando muy mal.", afirmó afligida.

Julieta Lonigro.jpg

Para compensar, muchas personas se acercaron a saludarla y felicitarla por todo lo que está haciendo. "Estoy acá como defensora de las mujeres. Siempre vengo con mi hija y no puedo creer que mi departamento no tenga representante. Pude saludar a Julieta y desearle suerte y darle fuerzas. Acá la seguire apoyando. Estoy segura que el gobernador vio el cartel porque acá estoy enfrente de su palco", afirmó Andrea Vaca Guzmán, vecina de Guaymallén.

Lonigro remarcó que no se quedará sentada y que intentará volver a presentarse en la próxima Vendimia. "Después de todo esto seguiremos luchando para que el año que viene la reina de Guaymallen vuelva a participar y esté presente. Todas las reinas de mi corte vamos a trabajar cumpliendo los proyectos", afirmó.