Pero desconocían que existía la Fiesta de la Vendimia, y al encontrarse con ella quisieron ser parte. Por eso eligieron una mesa al lado de la calle Sarmiento, por donde pasaban los carros con sus reinas.

"Si que volveríamos. Ahora estamos aquí, disfrutamos, bebemos buen vino, vemos gente feliz. Todos se sonríen. Es una felicidad verdadera", aseguró el ruso sorprendido por lo que significa para los mendocinos esta tradición.

carrusel 1.jpg

Ambos lamentaron que esta noche regresan a Buenos Aires, porque de lo contrario hubiesen querido presenciar el acto central en el Frank Romero Day.

"Aquí tenemos una magnífica oportunidad de estar un poco aparte de la guerra, de todas esas acciones. Aquí nuestra mente está tranquila", sostuvo el turista.

Conflicto bélico

"Son todos juegos políticos", aseguró el ruso sobre el ataque que su país comenzó hacia Ucrania hace una semana. "Se concentra alrededor de un capital enorme, y ahora pensamos qué hacemos para evitar las malas consecuencias", dijo y explicó que Rusia se verá afectada "porque los Estados Unidos nos imponen sanciones, el cierre de espacio aéreo, retira aviones, retira todo. Termina con los ingresos a Rusia, incluso abastecimiento de mercancías y productos. Tenemos muchas cosas americanas en Rusia, no van a abastecernos y vamos a tener que resolver ese problema".

Y siguió: "Seguramente no es necesaria una guerra como esta. Es que de verdad no sé el fin principal de esta guerra. No puedo penetrar en el cerebro de nuestros gobernantes. Nosotros no los apoyamos y no sabemos para qué es esto".

También contó que hay una propaganda negativa que recibe Ucrania sobre los rusos: "Los ucranianos nos odian y nos tratan mal, ellos piensan que somos agresivos, que nosotros empezamos esta guerra. Pero no somos nosotros, sino los gobernantes, los altos funcionarios".

Se fue de su país

El visitante ruso aseguró que hace un año decidieron abandonar Rusia junto a su familia: "Ahora vivimos en una aldea pequeña en Turquía, que está al lado de nuestro país, porque estoy harto de ciudades grandes".

Y dijo que la primera ciudad de esas características que le gustó fue Buenos Aires: "De los últimos años, Buenos Aires es la primera ciudad que me encantó de verdad, por eso vamos a regresar".

El idioma

Hablaba español casi a la perfección, parecía que había residido en algún lugar donde utilizaba ese idioma, pero su respuesta fue que había aprendido el idioma en el colegio: "Nos enseñaban español en el colegio en Rusia y me acuerdo desde aquel momento".