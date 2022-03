El presunto hostigador de Sofía Grangetto dijo que le hackearon la cuenta y que fue amenazado 

Según le dijo a Diario UNO, el hombre no escribió ninguna de esas líneas.

Hostigamiento sin cara270222.jpg

Afirmó que se enteró por amigos de que los mensajes habían sido publicados y que inmediatamente subió una historia a sus redes, pero que el mismo hacker se las borró apenas minutos más tarde. Además, manifestó que quiso comunicarse con Sofía, pero que no la encontró en Facebook; y, de Instagram -previsiblemente- ella lo había bloqueado. Por eso no ha logrado pedirle disculpas, según aseguró.

“Yo sé que casi nadie me va a creer, pero nunca haría la estupidez de putear a una chica, y menos sabiendo los problemas que eso puede traer; está mi nombre ahí y todo. El que hizo esto es un pobre desgraciado que está al pedo todo el día en su casa. Cuando lo vi, me descompuse de la bronca y se lo mostré a mi mamá. Lamentablemente tengo que salir a pedir perdón por algo que no hice”, se quejó.

Cuatro perfiles de Facebook

El joven trabaja en seguridad privada, y contó que a veces usa las redes sociales por las noches, ya que eso lo ayuda a mantenerse despierto. A través de esos espacios, contó que recibió distintas amenazas de hombres y mujeres, en las que llegaron a decirle que lo golpearían si lo vieran en la calle, además de diversos insultos; una constante desde que se viralizó su perfil en los últimos días.

Sin embargo, manifestó que no es la primera vez que esto le pasa, y que por eso ha llegado a tener hasta cuatro perfiles distintos en Facebook –de los cuales aseguró haber cerrado tres-, para poder seguir utilizando esa red. A propósito de eso, tiene instalados algunos programas específicos que le avisan cuando alguien intenta vulnerar su seguridad online.

“Mi celular, un Motorola, me advierte si se me están metiendo. El domingo apareció una notificación´, porque primero entraron a mi cuenta de mail y me cambiaron la contraseña. A Instagram, obviamente, también ingresaron, por eso mandaron el mensaje. Sólo a Facebook no se pudieron meter; pero el tema es que yo estaba descansando, porque fue a las cuatro de la tarde y yo trabajo durante las noches”, explicó.

reina de guaymallen sofia grangetto 1.jpg Grangetto fue reina de Guaymallén en 2020, pero afirma que cambió su postura y ahora está en contra del certamen. Sólo participa como representante de la comuna.

Además de la intromisión a su privacidad, agregó que él también viene siendo víctima de malos tratos, por lo que intentó hacer una denuncia en la Comisaría 9ª de Villa Nueva, pero no se la quisieron tomar hasta tanto “no pasara algo más con todo esto”, siempre según su versión.

Igual está contra la postulación de Grangetto

L. M. O. es de Guaymallén. Y dice que no está de acuerdo con el hecho de que Grangetto represente al municipio en la Fiesta Nacional de la Vendimia -a pesar de aclarar varias veces que no fue él quien envió los mensajes-: “Es que el departamento ya tiene una reina (se refiere a Julieta Lonigro) y me parece que están generando un problema muy grande, pero bueno. A Sofía, igual, le deseo toda la suerte y le pido disculpas por el mal momento que pasó, aunque yo no haya sido”.

La respuesta de Grangetto.jpg "Hay que hacer un cambio cultural; basta de cosificación y violencia", expresó Sofía en sus redes.

El joven cerró la charla con este diario diciendo que está investigando quiénes pueden ser los posibles culpables, ya que afirmó que la exreina no fue el único blanco de los mensajes intimidatorios, sino que también se habían metido con otras chicas y hasta con su propia hermana. Sin embargo, no precisó tener ninguna sospecha hasta el momento.

Sofía, quien aceptó ser la representante de su comuna tras el fallo de la Suprema Corte de este viernes, fue víctima de varios usuarios que le mandaron mensajes similares. Por eso este fin de semana publicó un descargo en sus redes sociales en el que reza que “hay que terminar con esta violencia y cosificación hacia la mujer, donde te exponen en una vidriera como si fueras un producto”.

Por suerte para ella, el próximo fin de semana todo este capítulo habrá terminado. Queda pendiente, eso sí, ampliar la discusión sobre el rol de la mujer en los festejos mendocinos de los próximos años.