Santiago Solari y su efectividad en Gimnasia y Esgrima

Solari, nacido en Arizona, provincia de San Luis, acumula 6 tantos, y habló con Ovación del gran momento que está transitando el equipo, que se ubica 4to con 61 puntos y está clasificado al Reducido.

"Fue un muy lindo gol y estoy muy contento de haber convertido nuevamente. Fue una gran alegría que el equipo haya logrado los tres puntos en Tandil para seguir en los puestos de arriba".

Con respecto a su buen presente, dijo: "Es el momento que más estoy disfrutando. Estoy feliz en el club y trato de dar lo máximo en cada partido que me toca jugar".

Gimansia y Esgrima jugará este domingo desde las 16.30 ante Estudiantes de Buenos Aires, en el estadio Vìctor Legrotaglie, el último partido como local en la fase regular.

Sobre los 61 puntos que ha logrado el Lobo, destacó: "Cuando vemos la tabla nos damos cuenta del sacrificio que hemos hecho todo el año y por suerte está dando sus frutos. Esta campaña es para ilusionarse, pero hay que tener los pies sobre la tierra y pensar en el objetivo que es dejar al club es lo más alto".

El ex Atlanta admitió que no tuvieron un buen comienzo, pero lograron salir adelante. "No nos tocó arrancar el torneo de la mejor manera. Fue un momento difícil, nos tocó perder dos partidos seguidos y nos dolió perder el clásico con Independiente en la Copa Argentina. Fue una satisfacción muy grande habernos podido levantar y estar peleando por ascender".

"Nos quedan dos partidos para seguir subiendo en la tabla. Ahora tenemos un rival como Estudiantes de Buenos Aires, que será difícil. Queremos ganarlo para terminar lo más arriba posible y tener alguna ventaja en el Reducido", cerró el goleador.

