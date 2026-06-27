Sangre de Campeones acompañó una nueva jornada solidaria de donación de sangre en Luján de Cuyo

Durante la jornada, además de la donación de sangre, los participantes pudieron inscribirse en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, ampliando las posibilidades de tratamiento para pacientes con enfermedades hematológicas que requieren un trasplante y no cuentan con un donante compatible dentro de su entorno familiar.

"Estamos muy satisfechos con la convocatoria de esta jornada, donde muchas personas han venido a donar sangre, pero también una gran parte de estos donantes ya ha quedado registrada como posible donante de médula ósea." Destacó Rodolfo Fernández, coordinador del Incaimen.

La inscripción al registro es un procedimiento voluntario, simple y seguro. Cada nuevo donante representa una nueva oportunidad para quienes esperan un trasplante y dependen de encontrar una compatibilidad genética que muchas veces solo aparece gracias a la incorporación constante de nuevos voluntarios.

La campaña Sangre de Campeones, también busca derribar mitos en cuanto a la donación cuyo proceso es rápido simple y seguro. Cuyos requisitos son pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, asistir con DNI en mano y no haberse realizado tatuajes o cursar algunas enfermedades en los últimos 6 meses. Foto: Lucas Castro/Diario UNO

"Siempre es importante recordar que la sangre es lo único que no podemos fabricar, por lo que dependemos de los donantes voluntarios y por eso tenemos que apelar a la solidaridad. Los requisitos son muy básicos: pesar 50 kilos o más, gozar de buena salud y asistir con su DNI, siendo conscientes de que un simple acto como la donación puede salvar de tres a cuatro vidas." señaló la Dra. Paula Pistis referente del Centro Regional de Hemoterapia.

Desde el municipio también remarcaron la importancia de sostener estas campañas a lo largo del tiempo para consolidar una base de donantes habituales, que permita responder con mayor rapidez a las necesidades del sistema de salud.

"Esta es la segunda colecta del año que realizamos en el municipio y celebramos que en esta oportunidad nos acompañen Fundación Grupo América y Sangre de Campeones. Hace ya varios años que desde el municipio trabajamos en la concientización sobre la importancia de la donación de sangre y con este tipo de iniciativas buscamos generar una base de donantes voluntarios habituales." Explicó Gabriel Lima, presidente de la comisión de salud del Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo.

Los donantes que voluntariamente participaron de la colecta en el departamento de Lujan, también tuvieron la oportunidad de quedar registrados en el registro de donantes de médula ósea multiplicando así el impacto solidario de poder salvar la vida de alguna persona que lo necesite en cualquier lugar del mundo. Foto: Lucas Castro/Diario UNO

La campaña Sangre de Campeones continúa consolidándose como una iniciativa que une a instituciones públicas, organizaciones sociales y equipos de salud con un objetivo común: promover la donación voluntaria de sangre y la inscripción al Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea. Cada colecta representa una oportunidad para fortalecer una red solidaria que demuestra que un gesto simple puede salvar hasta cuatro vidas y brindar una nueva esperanza a quienes esperan un trasplante.