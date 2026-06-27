Donar sangre lleva apenas unos minutos, pero puede significar una nueva oportunidad para quienes atraviesan una cirugía, un tratamiento o una emergencia médica. Con ese espíritu solidario, trabajadores y trabajadoras de distintas áreas de la Municipalidad de Luján de Cuyo participaron de una nueva jornada de donación voluntaria de sangre realizada en el Honorable Concejo Deliberante, con el acompañamiento de la campaña Sangre de Campeones, impulsada por Fundación Grupo América junto al Club Sportivo Independiente Rivadavia, el Centro Regional de Hemoterapia y el INCAIMEN.
Sangre de Campeones acompañó una nueva jornada solidaria de donación de sangre en Luján de Cuyo
Fundación Grupo América impulsó una nueva jornada de Sangre de Campeones en Luján de Cuyo y promovió el Registro de Donantes de Médula Ósea.
La colecta formó parte de la segunda de las tres jornadas anuales que el municipio lleva adelante desde hace varios años con el objetivo de fortalecer la cultura de la donación voluntaria, habitual y responsable, una práctica esencial para garantizar la disponibilidad de sangre en el sistema público de salud.
En ese marco, el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, destacó el trabajo conjunto con Fundación Grupo América y el valor que tiene promover este tipo de acciones solidarias. Además, puso el foco en el carácter desinteresado de la donación, un gesto que muchas veces salva vidas de manera silenciosa. "Estamos muy contentos de poder acompañar a Fundación Grupo América en esta iniciativa tan linda. Muchas veces donar sangre es un gesto de heroísmo anónimo, porque nadie sabe de dónde proviene la sangre que puede utilizarse en una transfusión o durante una operación. Y en este clima mundialista, qué mejor que hablar de Sangre de Campeones." Enfatizó.
Durante la jornada, además de la donación de sangre, los participantes pudieron inscribirse en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, ampliando las posibilidades de tratamiento para pacientes con enfermedades hematológicas que requieren un trasplante y no cuentan con un donante compatible dentro de su entorno familiar.
"Estamos muy satisfechos con la convocatoria de esta jornada, donde muchas personas han venido a donar sangre, pero también una gran parte de estos donantes ya ha quedado registrada como posible donante de médula ósea." Destacó Rodolfo Fernández, coordinador del Incaimen.
La inscripción al registro es un procedimiento voluntario, simple y seguro. Cada nuevo donante representa una nueva oportunidad para quienes esperan un trasplante y dependen de encontrar una compatibilidad genética que muchas veces solo aparece gracias a la incorporación constante de nuevos voluntarios.
"Siempre es importante recordar que la sangre es lo único que no podemos fabricar, por lo que dependemos de los donantes voluntarios y por eso tenemos que apelar a la solidaridad. Los requisitos son muy básicos: pesar 50 kilos o más, gozar de buena salud y asistir con su DNI, siendo conscientes de que un simple acto como la donación puede salvar de tres a cuatro vidas." señaló la Dra. Paula Pistis referente del Centro Regional de Hemoterapia.
Desde el municipio también remarcaron la importancia de sostener estas campañas a lo largo del tiempo para consolidar una base de donantes habituales, que permita responder con mayor rapidez a las necesidades del sistema de salud.
"Esta es la segunda colecta del año que realizamos en el municipio y celebramos que en esta oportunidad nos acompañen Fundación Grupo América y Sangre de Campeones. Hace ya varios años que desde el municipio trabajamos en la concientización sobre la importancia de la donación de sangre y con este tipo de iniciativas buscamos generar una base de donantes voluntarios habituales." Explicó Gabriel Lima, presidente de la comisión de salud del Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo.
La campaña Sangre de Campeones continúa consolidándose como una iniciativa que une a instituciones públicas, organizaciones sociales y equipos de salud con un objetivo común: promover la donación voluntaria de sangre y la inscripción al Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea. Cada colecta representa una oportunidad para fortalecer una red solidaria que demuestra que un gesto simple puede salvar hasta cuatro vidas y brindar una nueva esperanza a quienes esperan un trasplante.