Todo lo que hay que saber para construir la casa de tus sueños

El proyecto de arquitectura tiene su particularidad y su costo, por eso no todas las casas terminan saliendo lo mismo. Por ejemplo, si se trata de una casa que no se ha pensado para tener una planta alta o si por el contrario se hará un primer piso los valores varían. Las bocas de luz del plano eléctrico también varían según el proyecto o su plano de agua o gas. Todas estas características varían de un proyecto a otro.

Lo primero entonces, luego de tener el terreno, es el diseño del proyecto de arquitectura en manos de un arquitecto y con un maestro mayor de obra. Esto servirá para saber cómo manejar los costos de un sistema constructivo.

COV SETIEMBRE 2.jpg Construcción es seco, grandes beneficios

Pero hablando específicamente de COV Steel Frame lo importante es que el arquitecto interprete primero lo que el cliente desea, arme el proyecto o diseño de arquitectura y entonces recién, si se decide hacer con Steel Frame se realiza el cálculo de estructura para saber lo siguiente:

Cantidad de acero galvanizado estructural que se necesita en un diseño en particular

que se necesita en un diseño en particular Determinación de refuerzo de acero al carbono o no

al carbono o no Los anclajes , strapping, cruces de San Andrés que se relacionan a la carga de viento, nieve o sísmica que determina la ingeniería

, strapping, cruces de San Andrés que se relacionan a la carga de viento, nieve o sísmica que determina la ingeniería Determinar el emplacado:

o Hacia afuera : el OSB, la barrera de vapor y viento, el EPS la malla de fibra de vidrio, base COAT, y la pintura o revestimiento.

o Hacia adentro : la barrera de vapor y la placa de roca de yeso.

Luego por supuesto se pueden agregar revestimientos como piedra, pero el emplacado y la estructura de acero galvanizado son lo principal a calcular.

En el Steel Frame no hay un cómputo de material inexacto, no van variando los materiales a medida que va avanzando la obra. Algo muy típico de la construcción húmeda es que siempre hace falta algo más, materiales no tomados en cuenta. En el sistema en seco no hay variación una vez que se cerró el cálculo arquitectónico, la ingeniería y los cálculos de planos eléctricos, sanitarios, si lleva gas o no, con estipulaciones como si se activará caldera con pisos refractantes, termotanque solar o termotanque de gas.

COV SETIEMBRE 3.jpg

Una obra de construcción en seco es un presupuesto cerrado que asegura el desarrollo sostenible de la obra hasta su consecución