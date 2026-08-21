Receta de pan árabe casero para hacer lomitos

Los amantes del pan árabe no deberían desperdiciar la posibilidad de elaborar esta receta casera y poder saborear los mejores lomitos. Se trata de un pan clásico que sale suave y es perfecto además para preparar todo tipo de sándwich, con los ingredientes que uno prefiera.
Están los que prefieren el pan francés o el de miga. Pero también hay un gran volumen de gente que se vuelca hacia el pan árabe, sobre todo cuando piden un lomito.
La buena noticia es que se puede preparar en casa con una receta fácil, que lleva pocos ingredientes y con un resultado increíble en cuanto a sabor y textura.
Si uno cocina pan árabe en casa, además de preparar unos ricos lomitos, ya sea con carne de res pollo o cerdo, se puede elaborar una gran variedad de sándwich.
Estos son los ingredientes que se necesita para comenzar con el paso a paso de la receta:
Receta de pan árabe casero, ingredientes
Ingredientes (para unos 8 panes)
- 500 gramos de harina 0000
- 275 cc. de agua tibia
- 15 gramos de levadura fresca (o 5 gramos si usás levadura seca).
- 2 cucharadas soperas de aceite de oliva o girasol.
- 1/2 cucharada de sal fina.
- 1 cucharadita de azúcar para despertar a la levadura).
Receta de pan árabe casero, paso a paso
- En un vaso o recipiente chico, disolver la levadura fresca con el agua tibia y la cucharadita de azúcar. Dejar reposar unos 10 minutos hasta que veas que se forma una espumita en la superficie.
- En la mesada limpia o en un bol grande, colocar la harina y mezclar con la sal. Hacer un hueco en el centro y verter ahí la mezcla de la levadura espumosa y las dos cucharadas de aceite.
- Empezar a integrar los líquidos con la harina desde el centro hacia los bordes. Cuando se forme el bollo, bajar a la mesada y amasar con ganas durante unos 10 minutos. Se tiene que lograr una masa lisa, suave y que no se pegue a las manos.
- Colocar el bollo en un recipiente apenas aceitado, tapado con un repasador limpio o papel film. Dejar en un lugar cálido de la cocina durante unos 45 minutos, o hasta que duplique su tamaño.
- Desgasificar la masa (aplastar un poco con los dedos) y dividir en bollitos de unos 100 gramos cada uno. Dejar reposar 10 minutos más para que la masa se relaje.
- Con un palo de amasar, estirar cada bollito dándole forma redonda u ovalada (ideal para el formato del lomito). No dejarlos finitos como una prepizza; dejar de un centímetro de espesor para que tengan algo de miga.
- Colocar los panes en placas apenas enharinadas y dejar reposar los últimos 15 minutos mientras se precalienta el horno al máximo (220 °C a 250 °C).
- Meter la placa al horno. En pocos minutos se inflan como un globo. El tiempo de cocción es corto, entre 5 y 8 minutos. No tienen que dorarse demasiado; deben quedar blanquitos y cocidos para mantener la humedad.
En pocas palabras
- Pan árabe casero: Receta fácil para preparar pan árabe suave en casa, ideal para lomitos y sándwiches.
- Ingredientes clave: Harina, agua tibia, levadura, aceite, sal y azúcar son necesarios para la preparación.
- Proceso sencillo: Mezclar ingredientes, amasar, dejar levar, dividir y hornear a alta temperatura por pocos minutos.
Resumen generado por Thinkindot AI