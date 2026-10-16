Receta con garbanzos para hacer dieta: una opción fácil y saludable que ayuda a bajar de peso

Sumar legumbres a la alimentación diaria es una de las estrategias más efectivas y recomendadas por nutricionistas para quienes buscan cuidar su salud y controlar el peso corporal. En este contexto, saber cómo hacer dieta con garbanzos con alguna receta, se convierte en un aliado clave.
La receta en cuestión es hummus de garbanzos. Esta legumbre se destaca por su alto contenido de fibra, proteínas vegetales y carbohidratos de absorción lenta.
Entre las distintas formas de consumir este súper alimento, existe una preparación clásica, versátil y rendidora: el hummus.
Esta crema de origen mediooriental no solo es deliciosa, sino que ayuda a prolongar la sensación de saciedad, evitando los picoteos entre comidas y reemplazando aderezos ultraprocesados o calóricos como la mayonesa industrial.
A continuación, te mostramos la receta fácil y saludable que ayuda a bajar de peso:
Receta de hummus de garbanzos para bajar de peso, ingredientes
- 400 g de garbanzos cocidos (de lata o hervidos previa hidratación)
- 1 diente de ajo pequeño
- 30 ml (2 cucharadas) de jugo de limón fresco
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharada de semillas de sésamo tostado o pasta de tahini (opcional)
- 1/2 cucharadita de comino en polvo
- 50 ml de agua helada (o caldo de cocción de los garbanzos)
- Sal y pimienta a gusto
- Pimentón dulce o ahumado para decorar
Receta de hummus de garbanzos para bajar de peso, paso a paso
- Si usás garbanzos de lata, enjuagar bien bajo la canilla para retirar el exceso de sodio y el líquido conservante. Escurrir adecuadamente.
- Colocar los garbanzos en el vaso de la licuadora o procesadora junto con el diente de ajo, el jugo de limón, el comino, la sal y las semillas de sésamo o tahini.
- Comenzar a procesar mientras se agrega el aceite de oliva en forma de hilo.
- Verter de a poco el agua helada sin dejar de procesar. El agua fría ayudará a que la mezcla adquiera una textura suave, aireada y muy cremosa.
- Probar la preparación y corregí el punto de sal, limón o comino según tu preferencia.
En pocas palabras
- Receta saludable: Hummus de garbanzos, ideal para dietas y control de peso, rico en fibra y proteína.
- Beneficios: Promueve la saciedad y ayuda a reemplazar aderezos calóricos por una opción más nutritiva.
- Preparación simple: Ingredientes como garbanzos, ajo, limón y aceite de oliva se procesan hasta obtener una crema.
Resumen generado por Thinkindot AI