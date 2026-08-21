Pasta de ajo: la receta fácil y con 3 ingredientes para tener siempre a mano

La pasta de ajo es una preparación práctica y versátil que permite tener este ingrediente listo para utilizar en diferentes recetas. Su textura cremosa y su sabor intenso la convierten en una excelente opción para darle un toque especial a sofritos, salsas, carnes, verduras y aderezos, sin necesidad de pelar y picar ajo cada vez que se cocina.
Prepararla en casa es muy sencillo y requiere pocos ingredientes. Además, se puede conservar en el refrigerador durante varias semanas, siempre que se almacene correctamente en un frasco limpio y hermético. Esta pasta funciona como una base ideal para tener a mano y agilizar distintas preparaciones cotidianas, especialmente cuando se busca potenciar el sabor de las comidas con el característico aroma del ajo.
Receta para hacer pasta de ajo casera
Ingredientes:
- 3 cabezas de ajo
- 40 g de aceite de oliva
- 1 cda. de sal de mar
- Merkén, oregano y pimienta a gusto (opcional)
Cómo preparar la receta de pasta de ajo: el paso a paso
Cómo hacer pasta de ajo paso a paso:
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Primero, pela todos los dientes de ajo.
A continuación, agrega todos los ingredientes al vaso y programa 5 segundos a velocidad 5.
Luego, baja con la espátula todo lo que haya quedado en los bordes del vaso y repite la programación durante 5 segundos a velocidad 5. Repite este paso hasta lograr la consistencia deseada.
Finalmente, guarda la pasta de ajo en un frasco de vidrio y agrega un poco más de aceite de oliva por encima para impermeabilizarla.
Tips para conservar la pasta de ajo
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Asegúrate de que el frasco esté bien limpio y seco antes de colocar la preparación.
Cubre la superficie de la pasta con una fina capa de aceite de oliva.
Cierra bien el frasco y guárdalo en el refrigerador.
Ten en cuenta que la pasta de ajo puede conservarse aproximadamente 1 mes en el refrigerador.
Esta preparación funciona como una excelente base para sofritos, salsas, marinados y diferentes recetas.
En pocas palabras
- Pasta de ajo: Receta fácil y versátil con solo 3 ingredientes para tener siempre a mano.
- Preparación: Mezcla ajo, aceite de oliva y sal; tritura hasta obtener una pasta cremosa.
- Conservación: Guarda en frasco hermético en heladera, cubierta con aceite, por hasta 1 mes.