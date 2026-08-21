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Pasta de ajo: la receta fácil y con 3 ingredientes para tener siempre a mano

La pasta de ajo casera se conserva hasta por un mes en heladera y potencia cualquier sofrito, aderezo o marinada con su sabor intenso.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]

La pasta de ajo es una preparación práctica y versátil que permite tener este ingrediente listo para utilizar en diferentes recetas. Su textura cremosa y su sabor intenso la convierten en una excelente opción para darle un toque especial a sofritos, salsas, carnes, verduras y aderezos, sin necesidad de pelar y picar ajo cada vez que se cocina.

Prepararla en casa es muy sencillo y requiere pocos ingredientes. Además, se puede conservar en el refrigerador durante varias semanas, siempre que se almacene correctamente en un frasco limpio y hermético. Esta pasta funciona como una base ideal para tener a mano y agilizar distintas preparaciones cotidianas, especialmente cuando se busca potenciar el sabor de las comidas con el característico aroma del ajo.

Receta para hacer pasta de ajo casera

Ingredientes:

  • 3 cabezas de ajo
  • 40 g de aceite de oliva
  • 1 cda. de sal de mar
  • Merkén, oregano y pimienta a gusto (opcional)

Cómo preparar la receta de pasta de ajo: el paso a paso

Cómo hacer pasta de ajo paso a paso:

  1. Primero, pela todos los dientes de ajo.

  2. A continuación, agrega todos los ingredientes al vaso y programa 5 segundos a velocidad 5.

  3. Luego, baja con la espátula todo lo que haya quedado en los bordes del vaso y repite la programación durante 5 segundos a velocidad 5. Repite este paso hasta lograr la consistencia deseada.

  4. Finalmente, guarda la pasta de ajo en un frasco de vidrio y agrega un poco más de aceite de oliva por encima para impermeabilizarla.

Tips para conservar la pasta de ajo

  • Asegúrate de que el frasco esté bien limpio y seco antes de colocar la preparación.

  • Cubre la superficie de la pasta con una fina capa de aceite de oliva.

  • Cierra bien el frasco y guárdalo en el refrigerador.

  • Ten en cuenta que la pasta de ajo puede conservarse aproximadamente 1 mes en el refrigerador.

Esta preparación funciona como una excelente base para sofritos, salsas, marinados y diferentes recetas.

En pocas palabras

  • Pasta de ajo: Receta fácil y versátil con solo 3 ingredientes para tener siempre a mano.
  • Preparación: Mezcla ajo, aceite de oliva y sal; tritura hasta obtener una pasta cremosa.
  • Conservación: Guarda en frasco hermético en heladera, cubierta con aceite, por hasta 1 mes.
Resumen generado por Thinkindot AI

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