Pasta de ajo: la receta fácil y con 3 ingredientes para tener siempre a mano

Prepararla en casa es muy sencillo y requiere pocos ingredientes. Además, se puede conservar en el refrigerador durante varias semanas, siempre que se almacene correctamente en un frasco limpio y hermético. Esta pasta funciona como una base ideal para tener a mano y agilizar distintas preparaciones cotidianas, especialmente cuando se busca potenciar el sabor de las comidas con el característico aroma del ajo.

Receta para hacer pasta de ajo casera

Ingredientes: