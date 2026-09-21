Milanesas a la fugazzeta: la receta con queso y cebolla que transforma un clásico

Las milanesas son uno de los platos más queridos de la cocina argentina y admiten una gran cantidad de variantes. Entre las recetas que llevan este clásico a otro nivel aparecen las milanesas a la fugazzeta, una combinación irresistible de carne empanada, mozzarella y abundante cebolla.
A diferencia de la tradicional milanesa napolitana, esta preparación no lleva jamón ni tomate. Su característica principal está en la cebolla cocida hasta quedar tierna y ligeramente caramelizada, que se suma al queso fundido para conseguir una cobertura cremosa y llena de sabor.
Receta para hacer milanesas a la fugazzeta
Ingredientes:
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4 filetes de carne para milanesa o pechugas de pollo
2 huevos
1 diente de ajo picado
Perejil picado
Sal y pimienta, a gusto
Pan rallado, c/n
Aceite para freír
2 cebollas grandes
250 a 300 g de queso mozzarella
Orégano, a gusto
Un poco de aceite de oliva
Cómo hacer milanesas a la fugazzeta: el paso a paso
- Primero, los huevos se baten junto con el ajo picado, el perejil, la sal y la pimienta. Cada filete pasa por la mezcla y después por el pan rallado, con una leve presión para que el rebozado quede bien adherido.
- A continuación, las milanesas se cocinan en abundante aceite caliente hasta que quedan doradas y crocantes. También pueden cocinarse en el horno a 200 °C, dándolas vuelta a mitad de la cocción.
- Luego, las cebollas se cortan en tiras finas y se cocinan en una sartén con un poco de aceite y una pizca de sal durante 8 a 10 minutos. Cuando quedan tiernas y ligeramente caramelizadas, están listas para cubrir las milanesas.
- Finalmente, las milanesas se colocan en una fuente para horno y sobre cada una se distribuye abundante mozzarella y la cebolla. Se suma orégano y un pequeño hilo de aceite de oliva.
- La preparación vuelve al horno a 220 °C durante unos 5 a 8 minutos, hasta que el queso queda completamente derretido y comienza a dorarse. Se pueden acompañar con papas fritas, puré o una ensalada fresca.
En pocas palabras
- Milanesas a la fugazzeta: Receta que combina milanesa empanada, mozzarella y cebolla, sin jamón ni tomate.
- Preparación destacada: Cebolla tierna y caramelizada con queso fundido como cobertura principal.
- Cocción final: Las milanesas se gratinan al horno con mozzarella y cebolla hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI