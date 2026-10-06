Lemonies, la receta de los brownies de limón en solo 22 minutos

Los lemonies son una de las recetas dulces más tentadoras para quienes disfrutan de los sabores cítricos. Similares a los brownies por su forma y textura, estos cuadrados de limón se caracterizan por tener una masa húmeda, compacta y mantecosa, con el equilibrio justo entre dulzor y acidez.
Este postre es fácil de preparar y lleva pocos ingredientes. Se puede terminar con azúcar impalpable o un glaseado de limón para intensificar su sabor, convirtiéndose en una opción ideal para acompañar el mate, el café o disfrutar después de una comida.
Receta para hacer cuadrados de limón húmedos
Ingredientes:
Para la base:
- 200 g de manteca a temperatura ambiente
- 250 g de harina 0000
- 70 g de azúcar impalpable
Para el relleno:
- 100 g de harina 0000
- 375 g de azúcar
- 4 huevos
- 150 ml. de jugo de limón
- Ralladura de 2 limones
- Azúcar impalpable para espolvorear
Cómo hacer la receta de los cuadrados de limón
- Primero, forma un arenado con la manteca a temperatura ambiente, harina y azúcar impalpable. También, forrra una placa de horno con papel manteca o enmanteca.
- A continuación, agrega el arenado y presiona con las manos, cubriendo toda la base. Lleva hacia los costados para formar los bordes. Cocina en el horno a 180°C por 15 minutos o hasta que esté dorada.
- Mientras tanto, prepara el relleno. Mezcla la harina, el azúcar y los huevos. Suma la ralladura y el jugo de limón e integra bien.
- Vierte el relleno sobre la base de los cuadraditos y cocina nuevamente en el horno por 22 minutos o hasta que quede firme.
- Deja enfriar antes de cortar los cuadrados de limón. Espolvorea con azúcar impalpable o con un glaseado y sirve.
Los lemonies son cuadraditos de limón mantecosos que se pueden servir en el postre, acompañados de una taza de café o licor.