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Lemonies, la receta de los brownies de limón en solo 22 minutos

Los lemonies, similares a los brownies, son una opción cítrica y húmeda que se prepara en solo 22 minutos, ideal para acompañar cualquier momento del día

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Lemonies.

Lemonies.

Los lemonies son una de las recetas dulces más tentadoras para quienes disfrutan de los sabores cítricos. Similares a los brownies por su forma y textura, estos cuadrados de limón se caracterizan por tener una masa húmeda, compacta y mantecosa, con el equilibrio justo entre dulzor y acidez.

Este postre es fácil de preparar y lleva pocos ingredientes. Se puede terminar con azúcar impalpable o un glaseado de limón para intensificar su sabor, convirtiéndose en una opción ideal para acompañar el mate, el café o disfrutar después de una comida.

Receta para hacer cuadrados de limón húmedos

Ingredientes:

Para la base:

  • 200 g de manteca a temperatura ambiente
  • 250 g de harina 0000
  • 70 g de azúcar impalpable

Para el relleno:

  • 100 g de harina 0000
  • 375 g de azúcar
  • 4 huevos
  • 150 ml. de jugo de limón
  • Ralladura de 2 limones
  • Azúcar impalpable para espolvorear

Cómo hacer la receta de los cuadrados de limón

  1. Primero, forma un arenado con la manteca a temperatura ambiente, harina y azúcar impalpable. También, forrra una placa de horno con papel manteca o enmanteca.
  2. A continuación, agrega el arenado y presiona con las manos, cubriendo toda la base. Lleva hacia los costados para formar los bordes. Cocina en el horno a 180°C por 15 minutos o hasta que esté dorada.
  3. Mientras tanto, prepara el relleno. Mezcla la harina, el azúcar y los huevos. Suma la ralladura y el jugo de limón e integra bien.
  4. Vierte el relleno sobre la base de los cuadraditos y cocina nuevamente en el horno por 22 minutos o hasta que quede firme.
  5. Deja enfriar antes de cortar los cuadrados de limón. Espolvorea con azúcar impalpable o con un glaseado y sirve.

Los lemonies son cuadraditos de limón mantecosos que se pueden servir en el postre, acompañados de una taza de café o licor.

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