Dieta: cómo hacer pudding de semillas de chía para bajar de peso

2 cdas. de semillas de chía

3/4 de banana

1/2 vaso de leche descremada

1 cdta. de miel

1 cda. de cacao amargo

Se puede reemplazar la leche de vaca por leche de almendras o de soja para evitar consumir lácteos.

Procedimiento:

Primero, coloca las semillas de chía en el vaso de la licuadora. Agrega la banana cortada en trozos, la leche, la miel y el cacao amargo. Licúa por unos minutos hasta formar una crema espesa. Vuelca el contenido en un vaso de vidrio y reserva en la heladera por 2 horas, hasta que el pudding de chía tome una consistencia espesa y las semillas larguen el gel. Para terminar, si quieres, decora el pudding de chía con trocitos de chocolate amargo, bananas en rodajas y almendras.

Beneficios de las semillas de chía según Harvard

De acuerdo a un artículo publicado en la revista de la Universidad de Harvard, "las semillas de chía contienen una variedad de nutrientes, incluyendo fibra, proteínas, ácidos grasos omega-3, antioxidantes y diversas vitaminas y minerales como calcio, magnesio y fósforo, que son beneficiosos para la salud".

¿Qué beneficios aportan las semillas de chía?

Reducen la presión arterial

Reducen los niveles de colesterol

Favorecen la salud digestiva

Ayudan en el control del peso

Reducen la inflamación

Ayudan a controlar la diabetes

Protegen contra enfermedades crónicas

Mejoran la ansiedad y la depresión

Desde Harvard destacaron que, cuando se ingieren las semillas de chía, se forma una sustancia gelatinosa en el estómago que puede aumentar la sensación de saciedad y disminuir el apetito y la ingesta de calorías.