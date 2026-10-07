El pudding de chía es una de las recetas saludables más fáciles de preparar y una alternativa práctica para incorporar estas semillas a la alimentación diaria. Se puede disfrutar en el desayuno o la merienda y combinar con frutas, yogur, frutos secos o los ingredientes que más te gusten.
Dieta: cómo hacer pudding de semillas de chía para bajar de peso
Las semillas de chía, protagonistas de esta receta, aportan fibra y proteínas, y son ideales para dietas equilibradas
Las semillas de chía aportan fibra, proteínas y grasas saludables, además de ayudar a generar sensación de saciedad. Por eso, pueden formar parte de una dieta equilibrada para quienes buscan mejorar sus hábitos alimentarios y mantener una alimentación variada.
Receta del pudding de chía y cacao amargo
Ingredientes:
- 2 cdas. de semillas de chía
- 3/4 de banana
- 1/2 vaso de leche descremada
- 1 cdta. de miel
- 1 cda. de cacao amargo
Se puede reemplazar la leche de vaca por leche de almendras o de soja para evitar consumir lácteos.
Procedimiento:
- Primero, coloca las semillas de chía en el vaso de la licuadora. Agrega la banana cortada en trozos, la leche, la miel y el cacao amargo. Licúa por unos minutos hasta formar una crema espesa.
- Vuelca el contenido en un vaso de vidrio y reserva en la heladera por 2 horas, hasta que el pudding de chía tome una consistencia espesa y las semillas larguen el gel.
- Para terminar, si quieres, decora el pudding de chía con trocitos de chocolate amargo, bananas en rodajas y almendras.
Beneficios de las semillas de chía según Harvard
De acuerdo a un artículo publicado en la revista de la Universidad de Harvard, "las semillas de chía contienen una variedad de nutrientes, incluyendo fibra, proteínas, ácidos grasos omega-3, antioxidantes y diversas vitaminas y minerales como calcio, magnesio y fósforo, que son beneficiosos para la salud".
¿Qué beneficios aportan las semillas de chía?
- Reducen la presión arterial
- Reducen los niveles de colesterol
- Favorecen la salud digestiva
- Ayudan en el control del peso
- Reducen la inflamación
- Ayudan a controlar la diabetes
- Protegen contra enfermedades crónicas
- Mejoran la ansiedad y la depresión
Desde Harvard destacaron que, cuando se ingieren las semillas de chía, se forma una sustancia gelatinosa en el estómago que puede aumentar la sensación de saciedad y disminuir el apetito y la ingesta de calorías.
En pocas palabras
- Pudding de chía: Receta saludable y fácil para incorporar semillas a la alimentación diaria.
- Semillas de chía: Aportan fibra, proteínas y grasas saludables, promoviendo saciedad y control de peso.
- Beneficios clave: Reducen presión arterial, colesterol y mejoran la salud digestiva y el control de diabetes.