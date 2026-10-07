Inicio Recetas Semillas de chía
Alimentación saludable

Dieta: cómo hacer pudding de semillas de chía para bajar de peso

Las semillas de chía, protagonistas de esta receta, aportan fibra y proteínas, y son ideales para dietas equilibradas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Pudding de chía y cacao amargo para incluir en la dieta.

Pudding de chía y cacao amargo para incluir en la dieta.

El pudding de chía es una de las recetas saludables más fáciles de preparar y una alternativa práctica para incorporar estas semillas a la alimentación diaria. Se puede disfrutar en el desayuno o la merienda y combinar con frutas, yogur, frutos secos o los ingredientes que más te gusten.

Las semillas de chía aportan fibra, proteínas y grasas saludables, además de ayudar a generar sensación de saciedad. Por eso, pueden formar parte de una dieta equilibrada para quienes buscan mejorar sus hábitos alimentarios y mantener una alimentación variada.

Receta del pudding de chía y cacao amargo

Ingredientes:

  • 2 cdas. de semillas de chía
  • 3/4 de banana
  • 1/2 vaso de leche descremada
  • 1 cdta. de miel
  • 1 cda. de cacao amargo

Se puede reemplazar la leche de vaca por leche de almendras o de soja para evitar consumir lácteos.

Procedimiento:

  1. Primero, coloca las semillas de chía en el vaso de la licuadora. Agrega la banana cortada en trozos, la leche, la miel y el cacao amargo. Licúa por unos minutos hasta formar una crema espesa.
  2. Vuelca el contenido en un vaso de vidrio y reserva en la heladera por 2 horas, hasta que el pudding de chía tome una consistencia espesa y las semillas larguen el gel.
  3. Para terminar, si quieres, decora el pudding de chía con trocitos de chocolate amargo, bananas en rodajas y almendras.

Beneficios de las semillas de chía según Harvard

De acuerdo a un artículo publicado en la revista de la Universidad de Harvard, "las semillas de chía contienen una variedad de nutrientes, incluyendo fibra, proteínas, ácidos grasos omega-3, antioxidantes y diversas vitaminas y minerales como calcio, magnesio y fósforo, que son beneficiosos para la salud".

¿Qué beneficios aportan las semillas de chía?

  • Reducen la presión arterial
  • Reducen los niveles de colesterol
  • Favorecen la salud digestiva
  • Ayudan en el control del peso
  • Reducen la inflamación
  • Ayudan a controlar la diabetes
  • Protegen contra enfermedades crónicas
  • Mejoran la ansiedad y la depresión

Desde Harvard destacaron que, cuando se ingieren las semillas de chía, se forma una sustancia gelatinosa en el estómago que puede aumentar la sensación de saciedad y disminuir el apetito y la ingesta de calorías.

En pocas palabras

  • Pudding de chía: Receta saludable y fácil para incorporar semillas a la alimentación diaria.
  • Semillas de chía: Aportan fibra, proteínas y grasas saludables, promoviendo saciedad y control de peso.
  • Beneficios clave: Reducen presión arterial, colesterol y mejoran la salud digestiva y el control de diabetes.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar