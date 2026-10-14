Dieta para bajar de peso con bastones de espinaca: la receta sin fritura ni harina

Incorporar verduras a la alimentación diaria a veces requiere creatividad, sobre todo cuando se busca escapar de las típicas ensaladas o salteados. Y si se busca seguir una dieta para adelgazar y bajar de peso, es recomendó preparar una receta saludable para que todo sea más fácil.
Para quienes están en un plan para adelgazar o simplemente buscan opciones livianas para la cena, los bastones de espinaca caseros se presentan como la solución perfecta: no llevan harina, no requieren fritura y se preparan con tan solo 5 ingredientes muy accesibles.
Gracias a su textura firme por fuera y suave por dentro, esta receta resulta ideal tanto como plato principal acompañado por una proteína como para servir de picada saludable o guarnición.
Dieta para adelgazar: receta de bastones de espinaca, ingredientes
- 1 atado de espinaca fresca (lavada, escurrida y picada fina)
- 2 huevos
- 1 taza de queso de rallar o queso fresco bajo en grasa
- 1/2 taza de avena fina o harina de almendras
- Condimentos: sal, pimienta, una pizca de nuez moscada y ajo en polvo a gusto
Dieta para adelgazar: receta de bastones de espinaca, paso a paso
- Lavar bien la espinaca y pasar un minuto por agua hirviendo o saltear en sartén sin aceite hasta que se reduzca. Escurrir muy bien presionando con las manos o un colador para retirarle todo el exceso de agua. Picar bien fina.
- En un recipiente, integrar la espinaca picada con los dos huevos, el queso rallado y la avena (o harina de almendras). Sumar la sal, la pimienta, el ajo en polvo y la nuez moscada.
- Mezclar bien con un tenedor hasta obtener una masa maleable y homogénea. Si notas que está muy húmeda, agregar una cucharada extra de avena.
- Con las manos ligeramente húmedas o aceitadas, tomar porciones de mezcla y moldear bastones cilíndricos o palitos parejos del tamaño de un dedo.
- Precalentar el horno a 200 °C o preparar la freidora de aire.
- Acomodar los bastones sobre una placa para horno cubierta con papel manteca o placa de silicona. Hornear durante 15 a 20 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción para que se doren de forma pareja de ambos lados.
En pocas palabras
- Dieta saludable: Receta de bastones de espinaca sin fritura ni harina para quienes buscan adelgazar.
- Ingredientes clave: Espinaca fresca, huevos, queso, avena o harina de almendras y condimentos.
- Preparación sencilla: Mezclar, moldear los bastones y hornear hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI