Dieta para bajar de peso con bastones de espinaca: la receta sin fritura ni harina

Para quienes están en un plan para adelgazar o simplemente buscan opciones livianas para la cena, los bastones de espinaca caseros se presentan como la solución perfecta: no llevan harina, no requieren fritura y se preparan con tan solo 5 ingredientes muy accesibles.

Gracias a su textura firme por fuera y suave por dentro, esta receta resulta ideal tanto como plato principal acompañado por una proteína como para servir de picada saludable o guarnición.