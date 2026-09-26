Cómo se hace la Pastafrola de frutilla: la receta sabrosa y fresca para las tardes de primavera

Con la llegada de la primavera, la frutilla se convierte en una de las frutas protagonistas de numerosas preparaciones. En este caso, puede utilizarse para darle un giro fresco y frutal a la tradicional pastafrola, una preparación clásica que suele elaborarse con distintos tipos de dulces.

La receta requiere pocos ingredientes y tiene un procedimiento sencillo. La masa se prepara con harina, manteca, azúcar, huevo y esencia de vainilla, mientras que el relleno lleva frutillas cocidas con azúcar y un toque de limón. Para completar la presentación, unas tiras de masa forman el característico enrejado de la pastafrola.