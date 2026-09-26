La pastafrola de frutilla es una de esas recetas caseras que nunca pasan de moda. Su combinación de masa suave y un relleno dulce de frutilla la convierte en una opción deliciosa para disfrutar durante la merienda, acompañada de unos buenos mates o una taza de café.
Cómo se hace la Pastafrola de frutilla: la receta sabrosa y fresca para las tardes de primavera
La pastafrola de frutilla, un clásico de la repostería casera, se alza como la opción ideal para disfrutar de la llegada de la primavera con su masa suave y relleno frutal
Con la llegada de la primavera, la frutilla se convierte en una de las frutas protagonistas de numerosas preparaciones. En este caso, puede utilizarse para darle un giro fresco y frutal a la tradicional pastafrola, una preparación clásica que suele elaborarse con distintos tipos de dulces.
La receta requiere pocos ingredientes y tiene un procedimiento sencillo. La masa se prepara con harina, manteca, azúcar, huevo y esencia de vainilla, mientras que el relleno lleva frutillas cocidas con azúcar y un toque de limón. Para completar la presentación, unas tiras de masa forman el característico enrejado de la pastafrola.
Esta pastafrola de frutilla es una alternativa perfecta para quienes buscan recetas fáciles y caseras para compartir. Se puede preparar con anticipación, dejar enfriar y servir en porciones durante la merienda o en cualquier ocasión especial.
Receta para hacer Pastafrola de frutilla
Ingredientes:
Para la masa:
- 250 g de harina de trigo
- 100 g de manteca
- 100 g de azúcar
- 1 huevo
- 1 cdta. de polvo de hornear
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Una pizca de sal
Para el relleno:
- 400 g de frutillas frescas
- 100 g de azúcar
- Jugo de medio limón
- 1 cda. de maicena
- 1 cdta. de esencia de vainilla
Cómo preparar Pastafrola de frutilla: la receta, paso a paso
- Primero, mezcla en un bol grande la harina, el polvo de hornear y la sal. Agrega la manteca fría cortada en cubitos y trabaja con los dedos hasta obtener una textura arenosa. Incorpora el azúcar, el huevo y la esencia de vainilla. Amasa suavemente hasta formar una masa homogénea, envuélvela en film y déjala reposar en la heladera durante al menos 30 minutos.
- A continuación, prepara el relleno. Lava y corta las frutillas en mitades o cuartos. Colócalas en una cacerola junto con el azúcar, el jugo de limón y la esencia de vainilla. Cocina a fuego medio durante unos 10 minutos y remueve de vez en cuando. Si quieres un relleno más espeso, disuelve la maicena en un poco de agua fría, agrégala a la preparación y cocina durante unos minutos más. Retira del fuego y deja enfriar.
- Luego, estira la masa sobre una superficie enharinada hasta alcanzar un grosor de aproximadamente 5 mm. Cubre con ella un molde para tarta previamente enmantecado y recorta los bordes que sobresalgan. Vierte el relleno de frutillas sobre la base y distribúyelo de manera uniforme.
- Finalmente, utiliza el resto de la masa para formar tiras y colócalas sobre el relleno formando un enrejado. Si te sobra masa, úsala para decorar los bordes. Lleva la pastafrola al horno y cocina durante 30 a 35 minutos, o hasta que la superficie esté dorada. Retira, deja enfriar y desmolda.
En pocas palabras
- Pastafrola de frutilla: Receta casera ideal para la merienda, combina masa suave y dulce relleno frutal.
- Preparación sencilla: Masa con harina, manteca, azúcar, huevo y vainilla; relleno de frutillas cocidas con limón.
- Consejo práctico: Se puede preparar con anticipación y disfrutar fría en porciones.