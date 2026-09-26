Cómo hacer Buñuelos de espinaca al horno: la receta con 7 ingredientes y en 15 minutos

La espinaca es la protagonista de esta preparación, pero el queso rallado y los condimentos ayudan a lograr una mezcla sabrosa que incluso puede conquistar a quienes no son fanáticos de esta verdura. Además, al cocinar los buñuelos en el horno, se obtiene una alternativa más liviana que la versión frita.

Para preparar esta receta se necesitan pocos ingredientes y un procedimiento muy sencillo. La mezcla se arma con espinaca cocida, queso rallado, huevo y condimentos, formando pequeñas porciones que luego se llevan al horno hasta que estén doradas.