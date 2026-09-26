Cómo hacer Buñuelos de espinaca al horno: la receta con 7 ingredientes y en 15 minutos

Los buñuelos de espinaca al horno son una de esas recetas caseras que permiten disfrutar de una comida rica, sencilla y llena de sabor. Son pequeños bocaditos con una textura suave por dentro y ligeramente crocante por fuera, ideales para acompañar cualquier comida o servir como entrada.
La espinaca es la protagonista de esta preparación, pero el queso rallado y los condimentos ayudan a lograr una mezcla sabrosa que incluso puede conquistar a quienes no son fanáticos de esta verdura. Además, al cocinar los buñuelos en el horno, se obtiene una alternativa más liviana que la versión frita.
Para preparar esta receta se necesitan pocos ingredientes y un procedimiento muy sencillo. La mezcla se arma con espinaca cocida, queso rallado, huevo y condimentos, formando pequeñas porciones que luego se llevan al horno hasta que estén doradas.
Esta es una de esas recetas de la abuela que nunca pasan de moda y que resultan perfectas para incorporar más verduras a las comidas. Los buñuelos de espinaca al horno pueden disfrutarse calientes o tibios y son una opción práctica para toda la familia.
Receta para hacer Buñuelos de espinaca al horno
Ingredientes para 20 buñuelos:
- 200 g de espinaca (1 atado)
- 1 huevo
- 70 g de queso parmesano
- 200 g de harina leudante
- 1 cda. de cebolla en polvo
- 1 cdta. de ajo en polvo
- 1 pizca de sal
Cómo preparar la receta de Buñuelos de espinaca al horno, paso a paso
- Primero, lava las hojas de espinaca y colócalas en la procesadora, en tandas. Agrega el huevo y comienza a procesar. A medida que se licúa la espinaca, agrega más hojas.
- A continuación, coloca el queso en trozos y también procesa. Otra opción es sumarlo rallado fino, sobre el final de la receta. Condimenta con cebolla en polvo, ajo en polvo y sal.
- Comienza a procesar los ingredientes y, sin detener la procesadora, añade la harina de a poco hasta que se incorpore por completo. Debe quedar una mezcla suave pero espesa.
- Luego, toma porciones de la masa con una cuchara y colócalas sobre una fuente aceitada, dejando espacio entre cada una.
- Cocina los buñuelos de espinaca en el horno a temperatura alta, durante 15 minutos o hasta que se doren. Retira del horno y sirve.
En pocas palabras
- Buñuelos de espinaca: Receta fácil y nutritiva al horno con 7 ingredientes, ideal como entrada o acompañamiento.
- Preparación rápida: Se elaboran con espinaca, queso, huevo y harina, listos en aproximadamente 15 minutos.
- Alternativa saludable: Cocinados al horno, resultan una opción más liviana que los buñuelos fritos tradicionales.