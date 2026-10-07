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Cómo preparar Pastel vasco: la receta cremosa, rápida y fácil para acompañar el café

El pastel vasco, también llamado Gâteau Basque, es una receta tradicional con pocos ingredientes, ideal para acompañar el café o como postre

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Pastel vasco.

Pastel vasco.

La torta vasca, también conocida como Gâteau Basque o pastel vasco, es una de las recetas tradicionales más representativas de la repostería del País Vasco francés. Se caracteriza por una masa suave y mantecosa que envuelve un cremoso relleno de crema pastelera, dando como resultado una torta casera deliciosa, con una textura delicada y un sabor irresistible.

Este clásico de la gastronomía vasca nació en la localidad francesa de Cambo-les-Bains y con el paso del tiempo se convirtió en una preparación muy popular dentro y fuera de la región. Aunque existen distintas recetas, una de las más conocidas es la que combina la masa con crema pastelera.

La preparación es sencilla y no requiere demasiados ingredientes. Por eso, entre las recetas de repostería tradicional, el pastel vasco es una excelente alternativa para acompañar una taza de café, un té o para servir como postre después de una comida.

Receta para hacer el pastel vasco

Relleno:

  • 400 ml de leche entera
  • 40 g de azúcar
  • 50 g de maicena
  • 2 huevos
  • Canela en rama
  • 50 g de manteca

Masa:

  • 300 g de harina de trigo
  • 150 g de azúcar
  • 60 g de almendras molidas
  • 200 g de manteca fría
  • 3 huevos

Cómo hacer la receta del pastel vasco, paso a paso

Relleno:

  1. Primero, prepara una crema pastelera. Para eso, en un recipiente hondo apto para microondas, mezcla todos los ingredientes del relleno, excepto la manteca. Revuelve bien hasta obtener una pasta homogénea.
  2. Cocina en el microondas a máxima potencia durante 3 minutos. Retira y revuelve con las varillas y cocina por 2 minutos más a máxima potencia. Retira y agrega la manteca, revolviendo bien para integrar. Cubre con un film y deja enfriar.

Masa:

  1. En un bol amplio, mezcla la harina con el azúcar, la almendra molida y una pizca de sal. Agrega la manteca recipen salida del congelador y cortada en cubos. Mezcla con las yemas de los dedos, pellizcando la manteca hasta obtener un granulado.
  2. Por otra parte, bate dos huevos y luego súmalos a la mezcla anterior. Revuelve con suavidad para no calentar demasiado la masa. Amasa ligeramente con las manos para homogeneizar y sivide en tres partes iguales. Envuelve en papel film y deja en la heladera por 1 hora.

Armado:

  1. Una vez que la masa esté fría, retira las porciones de la heladera y extiéndelas sobre la mesada espolvoreada con harina. Corta un círculo del diámetro del molde y colócalo sobre la base cubierta con papel vegetal. A otra de las porciones, estírala dándole forma alargada y corta una o dos tiras del alto del molde para colocar en los laterales, cubriendo el contorno y presionando sobre la base para unir bien.
  2. Rellena el pastel vasco con la crema pastelera fría y deja el molde en la heladera por 10 minutos. Mientras tanto, extiende la última porción de masa sobre una superficie espolvoreada con harina y corta otro disco del diámetro del molde. Colócalo sobre la apstelera y cierra bien.
  3. Haz algunos cortes sobre la masa y pincela la torta vasca con huevo batido. Cocina en el horno precalentado a 180°C durante 40 minutos. Retira, deja enfriar y desmolda antes de consumir.

En pocas palabras

  • Torta vasca: Descubre la receta tradicional de este postre francés con masa mantecosa y relleno de crema pastelera.
  • Origen y popularidad: La Gâteau Basque nació en Cambo-les-Bains y es un clásico de la repostería vasca francesa.
  • Preparación sencilla: Una receta ideal para acompañar el café o como postre, con ingredientes fáciles de conseguir.
Resumen generado por Thinkindot AI

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