Cómo preparar Pastel vasco: la receta cremosa, rápida y fácil para acompañar el café

La torta vasca, también conocida como Gâteau Basque o pastel vasco, es una de las recetas tradicionales más representativas de la repostería del País Vasco francés. Se caracteriza por una masa suave y mantecosa que envuelve un cremoso relleno de crema pastelera, dando como resultado una torta casera deliciosa, con una textura delicada y un sabor irresistible.
Este clásico de la gastronomía vasca nació en la localidad francesa de Cambo-les-Bains y con el paso del tiempo se convirtió en una preparación muy popular dentro y fuera de la región. Aunque existen distintas recetas, una de las más conocidas es la que combina la masa con crema pastelera.
La preparación es sencilla y no requiere demasiados ingredientes. Por eso, entre las recetas de repostería tradicional, el pastel vasco es una excelente alternativa para acompañar una taza de café, un té o para servir como postre después de una comida.
Receta para hacer el pastel vasco
Relleno:
- 400 ml de leche entera
- 40 g de azúcar
- 50 g de maicena
- 2 huevos
- Canela en rama
- 50 g de manteca
Masa:
- 300 g de harina de trigo
- 150 g de azúcar
- 60 g de almendras molidas
- 200 g de manteca fría
- 3 huevos
Cómo hacer la receta del pastel vasco, paso a paso
Relleno:
- Primero, prepara una crema pastelera. Para eso, en un recipiente hondo apto para microondas, mezcla todos los ingredientes del relleno, excepto la manteca. Revuelve bien hasta obtener una pasta homogénea.
- Cocina en el microondas a máxima potencia durante 3 minutos. Retira y revuelve con las varillas y cocina por 2 minutos más a máxima potencia. Retira y agrega la manteca, revolviendo bien para integrar. Cubre con un film y deja enfriar.
Masa:
- En un bol amplio, mezcla la harina con el azúcar, la almendra molida y una pizca de sal. Agrega la manteca recipen salida del congelador y cortada en cubos. Mezcla con las yemas de los dedos, pellizcando la manteca hasta obtener un granulado.
- Por otra parte, bate dos huevos y luego súmalos a la mezcla anterior. Revuelve con suavidad para no calentar demasiado la masa. Amasa ligeramente con las manos para homogeneizar y sivide en tres partes iguales. Envuelve en papel film y deja en la heladera por 1 hora.
Armado:
- Una vez que la masa esté fría, retira las porciones de la heladera y extiéndelas sobre la mesada espolvoreada con harina. Corta un círculo del diámetro del molde y colócalo sobre la base cubierta con papel vegetal. A otra de las porciones, estírala dándole forma alargada y corta una o dos tiras del alto del molde para colocar en los laterales, cubriendo el contorno y presionando sobre la base para unir bien.
- Rellena el pastel vasco con la crema pastelera fría y deja el molde en la heladera por 10 minutos. Mientras tanto, extiende la última porción de masa sobre una superficie espolvoreada con harina y corta otro disco del diámetro del molde. Colócalo sobre la apstelera y cierra bien.
- Haz algunos cortes sobre la masa y pincela la torta vasca con huevo batido. Cocina en el horno precalentado a 180°C durante 40 minutos. Retira, deja enfriar y desmolda antes de consumir.
En pocas palabras
- Torta vasca: Descubre la receta tradicional de este postre francés con masa mantecosa y relleno de crema pastelera.
- Origen y popularidad: La Gâteau Basque nació en Cambo-les-Bains y es un clásico de la repostería vasca francesa.
- Preparación sencilla: Una receta ideal para acompañar el café o como postre, con ingredientes fáciles de conseguir.
Resumen generado por Thinkindot AI