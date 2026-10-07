Cómo preparar Pastel vasco: la receta cremosa, rápida y fácil para acompañar el café

Este clásico de la gastronomía vasca nació en la localidad francesa de Cambo-les-Bains y con el paso del tiempo se convirtió en una preparación muy popular dentro y fuera de la región. Aunque existen distintas recetas, una de las más conocidas es la que combina la masa con crema pastelera.

La preparación es sencilla y no requiere demasiados ingredientes. Por eso, entre las recetas de repostería tradicional, el pastel vasco es una excelente alternativa para acompañar una taza de café, un té o para servir como postre después de una comida.