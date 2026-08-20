Cómo preparar pasta de aceitunas: la receta casera que se hace rápido y muy fácil

Entre todos los ingredientes que se pueden comer en una picada, la pasta de aceituna, o paté como a algunos le gusta denominarla, es una delicia que se llevará todos los elogios de los que la prueben. Se hace con una receta rápida y que tiene un sabor exquisito.
La receta de pasta de aceitunas se adapta a todas las ocasiones y mucho más en las picadas. Además, es la previa perfecta para ir “matando” el hambre.
Las aceitunas, cualquiera de sus variedades, se pueden preparar de muchas maneras. En esta ocasión, la pasta de aceitunas es receta reina de las picadas, que se puede comer con una rodaja de pan casero, tostaditas, grisines o con lo que uno prefiera.
La receta a preparar, con la aceituna como la gran protagonista, está pensada para llenar un frasco mediano.
Receta de pasta de aceitunas, ingredientes
- 200 gramos de aceitunas (verdes o negras, a elección) descarozadas.
- 1 diente de ajo
- 3 a 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.
- 1 cucharada de jugo de limón.
- Pimienta negra, orégano o tomillo a gusto.
Receta de pasta de aceitunas, paso a paso
- Si las aceitunas vienen en salmuera, enjuagar un poco con agua fría y escurrir bien para que la pasta no quede excesivamente salada.
- Colocar las aceitunas, el diente de ajo pelado y el jugo de limón en el vaso de la minipimer o en una procesadora de alimentos.
- Comenzar a procesar con pulsos cortos. Mientras se va formando la pasta, agregá el aceite de oliva en forma de hilo continuo. Esto ayudará a que la mezcla quede cremosa y untuosa.
- Agregar la pimienta y las hierbas elegidas. Procesar unos segundos más. Es muy importante no agregar sal hasta el final, y solo si es estrictamente necesario, ya que la aceituna tiene su propio sodio.
En pocas palabras
- Receta fácil: Se presenta una preparación rápida de pasta de aceitunas, ideal para picadas.
- Ingredientes simples: Se detallan los componentes necesarios, incluyendo aceitunas, ajo, aceite de oliva y limón.
- Proceso de elaboración: Se explican los pasos para obtener una pasta cremosa, sugiriendo no añadir sal inicialmente.
Resumen generado por Thinkindot AI