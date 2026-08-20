Cómo preparar pasta de aceitunas: la receta casera que se hace rápido y muy fácil

La receta de pasta de aceitunas se adapta a todas las ocasiones y mucho más en las picadas. Además, es la previa perfecta para ir “matando” el hambre.

Las aceitunas, cualquiera de sus variedades, se pueden preparar de muchas maneras. En esta ocasión, la pasta de aceitunas es receta reina de las picadas, que se puede comer con una rodaja de pan casero, tostaditas, grisines o con lo que uno prefiera.