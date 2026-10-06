Cómo hacer Malfatis: la receta de los ñoquis mal hechos con 7 ingredientes

La historia de este plato está relacionada con el relleno de los ravioles. Según la tradición, un cocinero italiano decidió convertir esa mezcla en pequeñas porciones de masa que pudieran cocinarse directamente, sin necesidad de envolverlas. El resultado fueron estos particulares “ñoquis mal hechos”, suaves, sabrosos y muy fáciles de preparar.

¿Por qué se llaman malfatis?

La palabra malfati significa “mal hechos” en italiano y hace referencia justamente a su aspecto irregular. A diferencia de los ñoquis tradicionales, estas pastas no necesitan tener una forma perfecta: se arman de manera rústica y esa es justamente una de sus características.