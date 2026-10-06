Cómo hacer Malfatis: la receta de los ñoquis mal hechos con 7 ingredientes

Los malfatis de espinaca son una de las recetas clásicas de la cocina italiana y su nombre significa literalmente “mal hechos”. Se trata de unas pastas caseras de aspecto irregular, similares a los ñoquis, que se preparan con ricota, espinaca, harina y huevo.
La historia de este plato está relacionada con el relleno de los ravioles. Según la tradición, un cocinero italiano decidió convertir esa mezcla en pequeñas porciones de masa que pudieran cocinarse directamente, sin necesidad de envolverlas. El resultado fueron estos particulares “ñoquis mal hechos”, suaves, sabrosos y muy fáciles de preparar.
¿Por qué se llaman malfatis?
La palabra malfati significa “mal hechos” en italiano y hace referencia justamente a su aspecto irregular. A diferencia de los ñoquis tradicionales, estas pastas no necesitan tener una forma perfecta: se arman de manera rústica y esa es justamente una de sus características.
Su textura es suave y liviana, gracias a la combinación de ricota y espinaca. Pueden acompañarse con salsa de tomate, bolognesa, salsa blanca, crema o simplemente manteca y queso rallado.
Receta para hacer malfatis de espinaca
Ingredientes:
- 350 g de ricota
- 1 atado de espinacas
- 1 huevo
- 1/2 taza de harina
- 1/2 taza de queso rallado
- 1/2 cdta. de nuez moscada
- Sal y pimienta, a gusto
Cómo preparar la receta de malfatis de espinaca, paso a paso
- Primero, lava bien la espinaca y colócala en una olla. Tápala y llévala a fuego bajo durante 7 minutos. Luego, escurre bien, pica y reserva.
- A continuación, en un bol, coloca la ricota, el huevo, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Une bien y agrega la espinaca hasta integrar todo.
- Ahora, suma la harina y amasa. Con ayuda de las manos, enharinadas, forma bolitas de unos 2 centímetros.
- Finalmente, cocina los malfatis en una olla con agua hirviendo y sal durante 1 minuto o hasta que comiencen a flotar. Emplata tus pastas con la salsa que más te guste (puede ser bolognesa, crema de leche, salsa blanca), agrega queso de rallar (gratina, si quieres) y serve.
En pocas palabras
- Malfatis de espinaca: La receta de estas pastas caseras, económicas y fáciles de preparar.
- Origen e historia: Se llaman así por su aspecto irregular, similar a los "ñoquis mal hechos".
- Preparación: Con ricota, espinaca y otros ingredientes caseros, se arman bolitas rústicas y se cocinan brevemente.