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Cómo hacer Lasaña de berenjena: la receta fácil y riquísima para un otoño sabroso

Conoce los secretos de la auténtica lasaña de berenjena, una receta que combina sabores intensos y texturas únicas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La lasaña de berenjenas es una de las mejores recetas para disfrutar en otoño.

La lasaña de berenjenas es una de las mejores recetas para disfrutar en otoño.

También conocida como musaka griega, la lasaña de berenjena es una de las recetas más ricas, nutritivas y sabrosas para disfrutar en otoño. Se trata de un pastel de carne picada, cebolla, queso y jamón cocido que es irresistible al paladar.

Para preparar esta receta se requiere de una cierta cantidad de ingredientes, que le aportan un sabor y una textura increíbles a la lasaña de berenjena. Sin embargo, es una comida que se elabora en poco tiempo y rinde para toda la familia.

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Receta para hacer lasaña de berenjena

Ingredientes:

  • 300 g de carne picada
  • 2 berenjenas
  • 1 cebolla
  • 125 g de mozzarella
  • 100 g de jamón cocido
  • 150 g de queso mantecoso
  • Cheddar rallado (opcional)
  • 100 g de queso parmesano
  • 1 paquete de láminas de masa
  • Condimentos: pimiento rojo, pimeinto verde, orégano, laurel, sal y pimienta
  • 1 1/2 de taza de salsa de tomate
  • 3 cdas. de crema de leche
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Cómo preparar lasaña de berenjenas: la receta, paso a paso

  1. Primero, lava y corta las berenjenas. Para quitarles el amargos, espolvorea sal y déjalas escurrir en un colador de fideos hasta que eliminen todo el líquido.
  2. A continuación, en un bowl, coloca el tomate y la crema. Condimenta a gusto con pimienta y orégano. Mezcla bien y reserva en la heladera.
  3. Por otro lado, pica la cebolla y los pimientos. Rehógalos en una sartén caliente con un chorrito de aceite. Suma la carne y saltea a fuego fuerte. Después agrega la salsa de tomate y el laurel.
  4. Escurre y seca la berenjena con papel absorbente. Dóralas en una sartén con un poco de aceite. Una vez cocidas, pon el picadillo de carne en una fuente para horno y cubre con lonchas de berenjena.
  5. Espolvorea el pastel de berenjena con cheddad y cubre con láminas de masa. Coloca más picadillo, berenjenas y queso rallado. Luego, cubre con el resto de la masa, jamón y el resto de los quesos, terminando con mozzarella.
  6. Para finalizar, cocina la lasaña de berenjena en el horno precalentado a 190ºC hasta que quede dorado, durante 15 minutos.

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