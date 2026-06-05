Cómo hacer Lasaña de berenjena: la receta fácil y riquísima para un otoño sabroso

También conocida como musaka griega, la lasaña de berenjena es una de las recetas más ricas, nutritivas y sabrosas para disfrutar en otoño. Se trata de un pastel de carne picada, cebolla, queso y jamón cocido que es irresistible al paladar.
Para preparar esta receta se requiere de una cierta cantidad de ingredientes, que le aportan un sabor y una textura increíbles a la lasaña de berenjena. Sin embargo, es una comida que se elabora en poco tiempo y rinde para toda la familia.
Receta para hacer lasaña de berenjena
Ingredientes:
- 300 g de carne picada
- 2 berenjenas
- 1 cebolla
- 125 g de mozzarella
- 100 g de jamón cocido
- 150 g de queso mantecoso
- Cheddar rallado (opcional)
- 100 g de queso parmesano
- 1 paquete de láminas de masa
- Condimentos: pimiento rojo, pimeinto verde, orégano, laurel, sal y pimienta
- 1 1/2 de taza de salsa de tomate
- 3 cdas. de crema de leche
Cómo preparar lasaña de berenjenas: la receta, paso a paso
- Primero, lava y corta las berenjenas. Para quitarles el amargos, espolvorea sal y déjalas escurrir en un colador de fideos hasta que eliminen todo el líquido.
- A continuación, en un bowl, coloca el tomate y la crema. Condimenta a gusto con pimienta y orégano. Mezcla bien y reserva en la heladera.
- Por otro lado, pica la cebolla y los pimientos. Rehógalos en una sartén caliente con un chorrito de aceite. Suma la carne y saltea a fuego fuerte. Después agrega la salsa de tomate y el laurel.
- Escurre y seca la berenjena con papel absorbente. Dóralas en una sartén con un poco de aceite. Una vez cocidas, pon el picadillo de carne en una fuente para horno y cubre con lonchas de berenjena.
- Espolvorea el pastel de berenjena con cheddad y cubre con láminas de masa. Coloca más picadillo, berenjenas y queso rallado. Luego, cubre con el resto de la masa, jamón y el resto de los quesos, terminando con mozzarella.
- Para finalizar, cocina la lasaña de berenjena en el horno precalentado a 190ºC hasta que quede dorado, durante 15 minutos.