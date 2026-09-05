Caldo de huesos con 4 ingredientes: la receta casera, nutritiva y reconfortante para los días fríos

El caldo de huesos es una de las recetas caseras más tradicionales para disfrutar durante los días de frío. Preparado con huesos de pollo, carne o pescado, verduras, hierbas y especias, es una opción reconfortante que puede incorporarse a una alimentación variada y equilibrada.
Además de ser fácil de preparar, este caldo concentra nutrientes provenientes de los ingredientes utilizados y puede consumirse solo, como sopa, o utilizarse como base para otras preparaciones. Su sabor intenso y su textura característica lo convierten en una alternativa ideal para el otoño y el invierno.
Receta del caldo de huesos tradicional
Ingredientes:
- Huesos de pollo o pescado
- Vegetales aromáticos: cebolla, zanahoria, apio
- Hierbas: perejil, tomillo o laurel
- Sal y pimienta, a gusto
Cómo hacer caldo de huesos, la receta paso a paso
- Primero, asa los huesos. Para eso, precalienta el horno a 180ºC y coloca los huesos en una bandeja. Ásalos durante 30 minutos, la mitad del tiempo de cada lado.
- A continuación, prepara las verduras. Mientras se asan los huesos, lava y corta en trozos grandes las cebollas, zanahorias y el apio.
- Mezcla los ingredientes en una olla grande. Coloca los huesos asados junto con los vegetales y añade las hierbas que desees. Cubre todo con agua.
- Luego, cocina a fuego lento. Lleva la olla a ebullición y luego reduce a fuego bajo. Cocina por 6 horas para que los nutrientes se liberen en el caldo.
- Al final de la cocción, retira la espuma que se forma en la superficie y añade sal y pimienta. Una vez que el caldo esté listo, retira los huesos y las verduras con un colador. Guarda el líquido en un recipiente.
- Para terminar, puedes servir el caldo de huesos con carne y verduras.
Cuáles son los beneficios del Caldo de huesos
El caldo de huesos es uno de los platos más recomendados en la dietas para bajar de peso, pero también para hacerle frente a diversas enfermedades como la anemia. Además, es beneficiosa para la salud en general, ya que aporta calcio, colágeno y proteínas.
Un artículo del sitio web especializado en salud Regenera Health, sostiene que el caldo de huesos es una opción nutritiva y saludable que puede constribuir a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la salud de los huesos y articulaciones, y promover una piel más cuidada, un cabello más fuerte y unas uñas más saludables.
Principales beneficios del caldo de huesos:
- Nutrición óptima
- Promueve la salud de las articulaciones
- Mejora la digestión
- Mejora la salud de la piel, el cabello y las uñas
- Fortalece el sistema inmunológico
- Favorece la pérdida de peso
- Mejora la salud cardiovascular
- Mejora el metabolismo y la salud intestinal
- Previene enfermedades como la anemia y osteoporosis
- Tiene efectos remineralizantes y equilibra los aminoácidos
En pocas palabras
- Caldo de huesos: Receta casera nutritiva, ideal para días fríos y el sistema inmunológico.
- Ingredientes clave: Huesos (pollo/pescado), vegetales aromáticos, hierbas, sal y pimienta.
- Beneficios del caldo: Aporta calcio, colágeno, proteínas y fortalece las defensas del organismo.