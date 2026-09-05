Caldo de huesos con 4 ingredientes: la receta casera, nutritiva y reconfortante para los días fríos

Huesos de pollo o pescado

Vegetales aromáticos: cebolla, zanahoria, apio

Hierbas: perejil, tomillo o laurel

Sal y pimienta, a gusto

Cómo hacer caldo de huesos, la receta paso a paso

Primero, asa los huesos. Para eso, precalienta el horno a 180ºC y coloca los huesos en una bandeja. Ásalos durante 30 minutos, la mitad del tiempo de cada lado. A continuación, prepara las verduras. Mientras se asan los huesos, lava y corta en trozos grandes las cebollas, zanahorias y el apio. Mezcla los ingredientes en una olla grande. Coloca los huesos asados junto con los vegetales y añade las hierbas que desees. Cubre todo con agua. Luego, cocina a fuego lento. Lleva la olla a ebullición y luego reduce a fuego bajo. Cocina por 6 horas para que los nutrientes se liberen en el caldo. Al final de la cocción, retira la espuma que se forma en la superficie y añade sal y pimienta. Una vez que el caldo esté listo, retira los huesos y las verduras con un colador. Guarda el líquido en un recipiente. Para terminar, puedes servir el caldo de huesos con carne y verduras.

El caldo de huesos contiene una buena cantidad de colágeno y también aporta minerales como calcio y magnesio.

Cuáles son los beneficios del Caldo de huesos

El caldo de huesos es uno de los platos más recomendados en la dietas para bajar de peso, pero también para hacerle frente a diversas enfermedades como la anemia. Además, es beneficiosa para la salud en general, ya que aporta calcio, colágeno y proteínas.

Un artículo del sitio web especializado en salud Regenera Health, sostiene que el caldo de huesos es una opción nutritiva y saludable que puede constribuir a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la salud de los huesos y articulaciones, y promover una piel más cuidada, un cabello más fuerte y unas uñas más saludables.

Principales beneficios del caldo de huesos: