¿Cuál es la serie favorita de Máxima Zorreguieta?

¿Cuál era la serie favorita de Máxima Zorreguieta?

Máxima siempre fue aficionada a la serie de televisión "Little House on the Prairie", también conocida como "La familia Ingalls" o "La casa de la pradera". Esta serie se estrenó en 1974 y tuvo un total de 9 temporadas.

