Vadillo afirmó que las pistolas Taser no sirven para combatir el delito y cruzó al demarchismo

Vadillo afirmó que “las pistolas Taser no sirven para combatir la inseguridad, es increíble que La Unión Mendocina proponga darle estas armas eléctricas a los policías mendocinos en vez de dotarlos de más balas y armas de fuego”.

“Estas pistolas no son para combatir el delito; primero, porque el delincuente casi nunca está a la distancia de tiro de una Taser; segundo porque no actúan solos sino con apoyo; y tercero, porque casi siempre están armados con armas de fuego, situación que la policía no sabe de antemano como para arriesgarse a empuñar una Taser en vez de una pistola 9 milímetros”, explicó Vadillo.