Ulpiano Suarez admitió que aspira a ser el candidato del consenso en Cambia Mendoza

Tanto él como sus competidores saben que deben "ordenarse" cuanto antes, y eso supone que a fin de año se reduzca drásticamente esa cantidad de candidatos radicales, porque en la vereda de enfrente está Luis Petri, quien por estos momentos mide mejor que ellos y es el contrincante a superar.

El diputado nacional libertario no es del riñón del gobernador Alfredo Cornejo y por eso una de las estrategias de los radicales es resaltar que ellos sí pueden asegurar la continuidad de los "logros" de los 11 años de gestión de Cambia Mendoza. "Yo estoy en condiciones de cuidar eso y de liderar la etapa que viene", remarcó Suarez.

Si no hay consenso, que haya PASO

Mientras en la Nación, la gestión de Javier Milei negocia para eliminar o suspender las PASO, y el mismo jefe de Gabinete, Diego Santilli, lo trató con los 13 gobernadores que viajaron con el presidente a París, a la Argentina Week, en estas tierras Ulpiano Suarez salió a defenderlas.

"Soy un defensor de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), no es razonable modificar las reglas del juego según el contexto, porque si es por bajar los gastos de la política, en una situación de crisis a un presidente se le puede ocurrir que no votemos", ejemplificó.

Y en paralelo asumió que ante tanta cantidad de candidatos dentro de Cambia Mendoza, todos dispuestos a dar pelea por la gobernación, es una posibilidad que la disputa se termine dirimiendo en unas PASO.

Ulpiano Suarez, sus coincidencias con Lacunza y el respaldo del PRO

En varias oportunidades el intendente citadino se ha mostrado crítico de la gestión del presidente Javier Milei, y en su paso por Séptimo Día remarcó que lo último que podría hacer el libertario es no ver los problemas que tienen los argentinos.

"Yo coincido con (Hernán) Lacunza (PRO), acá hay una macroeconomía ordenada pero eso es el punto de partida, no es el techo. Es una condición necesaria para crecer. Pero este modelo tiene sombras que son la caída en el consumo, el crecimiento de la pobreza y el desempleo, y el presidente no puede ignorar estos datos, porque si no reconoce los problemas, difícilmente pueda buscar una solución", remarcó Suarez.

El radical admitió que coincide con el diagnóstico que hace Lacunza, ex ministro de Economía de Mauricio Macri y hoy aspirante a ser el candidato presidencial del PRO. Y hasta reconoció que le gustaría trabajar en conjunto con el PRO mendocino en una propuesta de gestión gubernamental.