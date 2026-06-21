Trump amenazó a Irán con nuevos ataques si no controla a sus aliados en Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con reanudar los ataques y esta vez "más duros" si no frena a sus "aliados" en el Líbano.

"Irán debe impedir de inmediato que sus representantes altamente pagados en el Líbano ocasionen problemas", sostuvo el mandatario estadounidense.

Además, advirtió que si esto no ocurre, Washington volverá a actuar militarmente.

"Si no lo hace, volveremos a golpear a Irán con toda nuestra fuerza, igual que hicimos la semana pasada, pero aún con más fuerza", afirmó.

Estados Unidos negocia con Irán un acuerdo de paz

Las declaraciones se conocieron en medio de un escenario diplomático delicado. Este domingo comenzaron en Suiza una serie de reuniones entre representantes iraníes y estadounidenses con el objetivo de avanzar hacia una solución negociada que permita sostener el frágil acuerdo alcanzado para detener la guerra.

La delegación iraní aterrizó en la ciudad de Zúrich y posteriormente se trasladó hacia la localidad de Bürgenstock, donde se desarrollan las conversaciones. Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, durante la jornada estaban previstas negociaciones técnicas entre funcionarios de ambos países.

Del encuentro también participan representantes de Qatar y Pakistán, que actúan como mediadores en las conversaciones.

Por parte de Estados Unidos, el vicepresidente JD Vance llegó este domingo a territorio suizo para encabezar la delegación norteamericana. El funcionario arribó junto con su esposa, Usha Vance, a la base aérea de Emmen, ubicada en las afueras de Lucerna.

James David Vance, vicepresidente de Estados Unidos, negocia con Irán sostener un acuerdo de paz.

El objetivo de las negociaciones es avanzar en limitaciones al programa nuclear iraní y fortalecer los compromisos alcanzados para evitar una nueva escalada militar en la región.

Sin embargo, las declaraciones de Trump volvieron a elevar la tensión en las últimas horas. El mandatario también aseguró en una entrevista con Fox News que Estados Unidos podría adoptar medidas sobre el estrecho de Ormuz si no se alcanza un acuerdo con Irán dentro de los próximos 60 días.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas, por lo que cualquier decisión que afecte su funcionamiento podría tener impacto en los mercados internacionales.

Mientras continúan las conversaciones en Suiza, la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de las negociaciones. El resultado de los encuentros podría ser determinante para definir si la región avanza hacia una etapa de mayor estabilidad o si vuelve a quedar al borde de una nueva escalada militar.