Tras bajarse de la pelea por la gobernación, Martín Hinojosa será candidato a diputado de Carmona

Hinojosa, que fue el primer referente del peronismo mendocino en inscribirse como precandidato a la gobernación, y que luego en medio de los vaivenes que atravesó el PJ sonó como posible compañero de fórmula de Roberto Righi, finalmente decidió desistir de ambas candidaturas bajo el argumento de que no competiría en ningún espacio si no se arribaba a una lista de unidad.

De hecho, en su momento, Hinojosa supo tener el aval implícito del sector kirchnerista y de algunos referentes de peso como Adolfo Bermejo, incluso del mismo Righi, pero luego su candidatura no cuajó, y la conducción de La Cámpora se inclinó por llevar a Omar Parisi y Lucas Ilardo, y los intendentes respaldaron a Carmona y Paponet.

"Para nosotros es una gran incorporación la de Hinojosa, porque es un funcionario que ha demostrado una gran capacidad y por eso también tendrá la tarea de coordinar los equipos y las propuestas que vienen trabajando nuestros equipos, con lo que aportará también los de mi compañera de fórmula Liliana Paponet", definió Carmona.

Tuit de Carmona sobre la candidatura de Hinojosa.JPG

Hasta el sábado 22 a las 0, que era la fecha límite para inscribir las listas que competirán en las próximas PASO a la gobernación, sólo se conocía que Guillermo Carmona llevaba de compañera de fórmula a la sanrafaelina Liliana Paponet, lo que revelaba que esa lista también tenía el aval del sector de los intendentes, ya que Paponet responde al espacio del intendente Emir Félix.

Ese no era un detalle menor en el armado político que logró concretar Carmona. Es que hasta último momento, parecía que ese espacio que lideran los intendentes de San Rafael, Emir Félix, y de Lavalle, Roberto Righi, que discrepa con el sector kirchnerista, no iba a presentar listas para la gobernación e incluso no iba a apoyar a ninguna boleta.

Sin embargo, la estrategia de Carmona de llevar a Paponet de candidata a vicegobernadora, y de ceder las cabezas de listas de diputados y senadores al alfiles de Emir Félix, hizo que esos caciques le dieran la bendición.

La pluma de Emir Félix en la lista de Carmona

El aval del intendente Emir Félix a la lista que presentó Guillermo Carmona quedó en evidencia en el armado de las candidaturas del cuarto distrito, que comprende toda la zona Sur de la provincia.

Germán Gómez peronismo legislatura.jpg El diputado provincial Germán Gómez sera nuevamente precandidato a diputado provincial por el cuarto distrito.

En esa parte de la boleta aparece la pluma de Félix que acordó inscribir al diputado provincial Germán Gómez, encabezando la boleta de candidatos de diputados del cuarto distrito, y que Mauricio Sat, que es el presidente del PJ de San Rafael, sea cabeza de lista de senadores provinciales de ese distrito electoral.

Esa lista, con fuerte presencia de referentes sanrafaelinos competirá en las PASO con la boleta kirchnerista que impulsa a Omar Parisi como figura a la gobernación, y que en aquella comuna postula a Nadir Yassuf, para darle batalla a Omar Félix, el hermano de Emir que se anota para sucederlo en la intendencia sanrafaelina.

Vuelve Miguel Serralta a las listas de Maipú

Carmona también se aseguró contar con la construcción territorial que le aportará el respaldo del intendente de Maipú, Matías Stevanato, y a la par llevará en sus listas a una ex funcionaria como es el caso de Fernanda Lacoste, y de un histórico referente como es Miguel Serralta.

miguel serralta horizontal Miguel Serralta ha sido legislador provincial.

El ex legislador, que también supo aspirar a ser intendente de Maipú, ahora encabezará la lista de senadores del segundo distrito, mientras que Lacoste será cabeza de lista de diputados del primer distrito.

Por su lado, el ex jefe de prensa de Stevanato, Juan Pablo Yapura, también encabezará la lista de precandidatos a diputados provinciales por el segundo distrito, que incluye a Maipú y toda la zona Este.