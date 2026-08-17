La interna en el Poder Ejecutivo nacional sumó un nuevo capítulo este lunes. En el marco de su visita a la apertura de la Expo Venado 2026 en la provincia de Santa Fe, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia de las políticas de Javier Milei y puso el foco de sus críticas directamente en la situación socioeconómica de la población.
Tensión en la Casa Rosada: Villarruel volvió a diferenciarse de Milei con críticas a la situación económica
La vicepresidenta marcó distancia de la gestión nacional durante su paso por Santa Fe, donde pidió priorizar el bolsillo de los ciudadanos y eliminar retenciones al campo
“Estoy sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes”, manifestó la titular del Senado ante la prensa y productores locales. En ese contexto, envió un mensaje directo hacia la conducción política nacional: “La clase política tiene que empezar a pensar en esos temas, casi con exclusión de todo el resto”.
Guiño al agro y reclamo de retenciones cero
Acompañada por sectores productivos del interior, Villarruel dedicó un tramo central de su discurso al sector agropecuario, distanciándose del esquema de ingresos del gobierno. Afirmó que la actividad del campo y la industria “debe ser sin retenciones a las exportaciones” y elogió la labor de los trabajadores rurales.
“Ustedes son el motor de la economía del país. Potenciarlos bajo una mirada integral de los sistemas productivos es lo que debemos lograr, con una política de fuerte apoyo a la industria argentina”, remarcó. En el cierre de su intervención, enfatizó que “no hay familia si no hay trabajo y no hay trabajo sin producción”, concluyendo que el desarrollo nacional debe asentarse sobre un pilar agropecuario e industrial.
Mirada al 2027 y un faltazo significativo
Al ser consultada sobre el escenario político a futuro y las elecciones presidenciales de 2027, la presidenta de la Cámara Alta apeló a la búsqueda de consensos amplios. “Es fundamental pensar en una unión nacional sin estar analizando candidaturas ni partidos políticos, sino en el futuro”, indicó, señalando que la Argentina posee un potencial para un destino exitoso que hoy se ve atravesado por “muchas complejidades”.
La fractura en la fórmula presidencial se hizo aún más evidente durante la jornada de este 17 de agosto: Villarruel no fue invitada al acto oficial encabezado por el presidente Javier Milei para conmemorar el aniversario del fallecimiento del general José de San Martín.
Ante la exclusión del evento formal, la vicepresidenta optó por homenajear al prócer a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje expresando que el ejemplo de San Martín “es el norte de los argentinos que no se arrodillan y que defienden la soberanía nacional todos los días”.
En pocas palabras
- Victoria Villarruel: la vicepresidenta marcó distancia de la gestión de Javier Milei en Santa Fe, criticando la situación económica.
- Reclamo al Gobierno: pidió priorizar el bolsillo de los ciudadanos y eliminar las retenciones al campo.
- Interna política: la tensión entre Villarruel y Milei se acentuó con la ausencia de la vicepresidenta en un acto oficial.