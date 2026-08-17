Tensión en la Casa Rosada: Villarruel volvió a diferenciarse de Milei con críticas a la situación económica

“Ustedes son el motor de la economía del país. Potenciarlos bajo una mirada integral de los sistemas productivos es lo que debemos lograr, con una política de fuerte apoyo a la industria argentina”, remarcó. En el cierre de su intervención, enfatizó que “no hay familia si no hay trabajo y no hay trabajo sin producción”, concluyendo que el desarrollo nacional debe asentarse sobre un pilar agropecuario e industrial.

Mirada al 2027 y un faltazo significativo

Al ser consultada sobre el escenario político a futuro y las elecciones presidenciales de 2027, la presidenta de la Cámara Alta apeló a la búsqueda de consensos amplios. “Es fundamental pensar en una unión nacional sin estar analizando candidaturas ni partidos políticos, sino en el futuro”, indicó, señalando que la Argentina posee un potencial para un destino exitoso que hoy se ve atravesado por “muchas complejidades”.

El 17 de agosto conmemoramos el Paso a la Inmortalidad del Padre de la Patria, el General Don José de San Martín. Un militar de raza que nos enseñó que la libertad no se negocia, se conquista con disciplina y valor.



Cuando la Revolución flaqueaba en el norte, San Martín cambió… pic.twitter.com/8QavTdIyEm — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 17, 2026

La fractura en la fórmula presidencial se hizo aún más evidente durante la jornada de este 17 de agosto: Villarruel no fue invitada al acto oficial encabezado por el presidente Javier Milei para conmemorar el aniversario del fallecimiento del general José de San Martín.

Ante la exclusión del evento formal, la vicepresidenta optó por homenajear al prócer a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje expresando que el ejemplo de San Martín “es el norte de los argentinos que no se arrodillan y que defienden la soberanía nacional todos los días”.