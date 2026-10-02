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Etapa cuatro

Ley Hojarasca a la mendocina: el Gobierno promovió eliminar 137 leyes de la década del '90

El proyecto Hojarasca IV prevé la derogación de leyes obsoletas como el uso de la Imprenta Oficial o de las guías telefónicas, entre otras normativas de los '90

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
La cuarta etapa de la versión mendocina de la ley Hojarasca ingresó al Senado provincial. 

La cuarta etapa de la versión mendocina de la ley Hojarasca ingresó al Senado provincial. 

Fotos: Senado de Mendoza

El Gobierno de Mendoza presentó en el Senado el proyecto de ley Hojarasca IV para derogar 137 leyes sancionadas entre 1991 y 1999. Motivos: el desuso, la obsolescencia tecnológica, el cumplimiento de los objetivos para los que fueron sancionadas o la superposición con legislación posterior.

De acuerdo al informe difundido oficialmente, se analizaron 383 leyes y se propuso a la Legislatura provincial la derogación total de 137 leyes con sus modificatorias por considerar que perdieron vigencia efectiva.

La Ley Hojarasca se plantea como una herramienta para identificar aquellas normas que permanecen formalmente vigentes, pero que ya no tienen una aplicación efectiva o fueron desplazadas por nuevos marcos regulatorios.

El ordenamiento legislativo, conocido como Ley Hojarasca, avanza en la versión mendocina para derogar leyes en desuso.

El ordenamiento legislativo, conocido como Ley Hojarasca, avanza en la versión mendocina para derogar leyes en desuso.

Hojarasca IV: Imprenta Oficial y guías telefónicas

Uno de los casos previstos por la ley Hojarasca IV es la derogación de la ley 5.732, que establecía la obligación de la Imprenta Oficial de producir ejemplares físicos de la Constitución para estudiantes. La propuesta considera que el acceso digital a la normativa provincial permite actualmente consultar estos contenidos de manera inmediata.

También se plantea la derogación de las leyes 6.061 y 6.073, que regulaban mecanismos vinculados con la telefonía fija, como los medidores de pulsos y la distribución de guías telefónicas impresas.

La versión mendocina de la ley Hojarasca pone fin a la ley de circulación de las guías telefónicas de papel.

La versión mendocina de la ley Hojarasca pone fin a la ley de circulación de las guías telefónicas de papel.

Otro ejemplo es la derogación de la ley 5.647, relacionada con la manifestación de voluntad de donar órganos en el carnet de conducir. Según los fundamentos, esta regulación quedó superada por la legislación nacional vigente en materia de trasplantes.

También se propone eliminar la ley 6.733, sancionada en el marco de las previsiones vinculadas con el denominado efecto Y2K o “problema del 2000”, cuyo objeto quedó cumplido una vez superada esa situación.

Las 4 etapas de la Ley Hojarasca en Mendoza

  • Etapa 1: se analizaron 102 leyes sancionadas entre 1896 y 1950, de las cuales se propuso derogar 75.
  • Etapa 2: comprendió 172 leyes correspondientes al período 1951-1975, con una propuesta de derogación de 91 normas.
  • Etapa 3: fueron revisadas 303 leyes sancionadas entre 1976 y 1990 y se propuso la derogación de 133.
  • Etapa 4: comprende las normas sancionadas entre 1991 y 1999, con 383 leyes analizadas y 137 propuestas para su derogación.

En pocas palabras

  • Ley Hojarasca IV: el Gobierno de Mendoza propone derogar 137 leyes de la década de 1990 por pérdida de vigencia.
  • Justificación: se argumenta desuso, obsolescencia tecnológica, cumplimiento de objetivos o superposición con normativa posterior.
  • Ejemplos notables: se busca eliminar leyes sobre la Imprenta Oficial, telefonía fija y donación de órganos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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