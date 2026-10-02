Ley Hojarasca a la mendocina: el Gobierno promovió eliminar 137 leyes de la década del '90

El ordenamiento legislativo, conocido como Ley Hojarasca, avanza en la versión mendocina para derogar leyes en desuso.

Hojarasca IV: Imprenta Oficial y guías telefónicas

Uno de los casos previstos por la ley Hojarasca IV es la derogación de la ley 5.732, que establecía la obligación de la Imprenta Oficial de producir ejemplares físicos de la Constitución para estudiantes. La propuesta considera que el acceso digital a la normativa provincial permite actualmente consultar estos contenidos de manera inmediata.

También se plantea la derogación de las leyes 6.061 y 6.073, que regulaban mecanismos vinculados con la telefonía fija, como los medidores de pulsos y la distribución de guías telefónicas impresas.

La versión mendocina de la ley Hojarasca pone fin a la ley de circulación de las guías telefónicas de papel.

Otro ejemplo es la derogación de la ley 5.647, relacionada con la manifestación de voluntad de donar órganos en el carnet de conducir. Según los fundamentos, esta regulación quedó superada por la legislación nacional vigente en materia de trasplantes.

También se propone eliminar la ley 6.733, sancionada en el marco de las previsiones vinculadas con el denominado efecto Y2K o “problema del 2000”, cuyo objeto quedó cumplido una vez superada esa situación.

Las 4 etapas de la Ley Hojarasca en Mendoza