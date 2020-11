Suarez: "No sabemos cuándo va a terminar todo esto"

Al momento de la entrega, el gobernador Suarez dijo: “Es un gusto saludarlos en este acto y quiero felicitar a todos los que formaron parte de este proyecto tanto desde el ámbito público como del privado y especialmente a los vecinos y adjudicatarios porque esto es producto del esfuerzo de cada uno”.

"El municipio ha innovado en esta forma de construir y queremos replicar este modelo en el resto de la provincia, aca nadie esta regalando nada, esto es el esfuerzo de todos ustedes, gracias por compartir este momento de alegría, que lo podemos llevar adelante con esta particularidad que son los protocolos de prevención del Covid", agregó el mandatario.

Además, el jefe del ejecutivo mendocino, señaló: “Los que ejercemos la función pública, todos los días tenemos problemas nuevos pero que logremos concretar esto en Mendoza no es común, porque hemos seguido trabajando con economía abierta y cuidándonos para cuidar el empleo que es tan importante como la salud. Acá están concentrados nuestros esfuerzos”.

Sobre el sistema de acceso a las viviendas del IPV, Suarez sostuvo que “es muy bueno gracias al esfuerzo de los adjudicatarios”. En este sentido, el Gobernador manifestó que “gracias a la innovación, que ha llevado adelante el municipio de Godoy Cruz, junto al Gobierno de la Provincia, el IPV, el Banco de la Nación, se han conseguido estas viviendas que son de muy buena calidad, en un formato que intentaremos de trasladar al resto de las comunas bajo estas circunstancias especiales en el marco de la pandemia”.

Finalmente, Suarez en nombre del gobierno provincial y de todos los que trabajaron en la construcción de viviendas dijo: “Deseo en que cada hogar se llene de felicidad y que tengan buena suerte”.

"Fue difícil y distinto"

El intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar tomó la palabra y comentó: “En este proyecto nos pusimos de acuerdo el Gobierno provincial a través del IPV, el gobierno nacional con el Banco Nación y la Comuna con los terrenos y el financiamiento inicial de la construcción. Esto da soluciones a los problemas de los vecinos”.

"Este año fue difìcil y distinto por eso se extendieron los plazos pero pudimos ver que cuando se juntan las instituciones, los resultados son positivos. Esta es la segunda entrega del complejo y antes de fin de año esperamos hacer la tercera entrega final. El próximo año tenemos varios proyectos en carpeta para trabajar en conjunto con el IPV", agregó el jefe comunal.

Conjunción de varias partes

El ministro de Planificación e Infraestructura Pública, comentó: “Este es un desarrollo innovador que incluye al adjudicatario como parte del esfuerzo conjunto entre la parte pública que incluye a Mendoza, a la nación y al municipio y la privada que son las empresas constructoras. El beneficiario entra con un aporte mínimo y esto es lo que la hace sustentable, y el estado va teniendo recuperos a lo largo del tiempo y puede seguir haciendo viviendas para reducir el déficit habitacional”.

La segunda etapa del proyecto Los Constituyentes

Por su parte, la titular del IPV, Maria Marta Ontanilla, dijo: “Esta es la segunda entrega del emprendimiento Los Constituyentes, de un total de 84 entregamos 31 soluciones habitacionales correspondientes a la Línea 2 del Programa Mendoza Construye. Aquí el municipio pone el terreno y la inversión inicial, el IPV hace un aporte de 90 millones y el Banco Nación es el ente financiero.

"Godoy Cruz ya tiene en carpeta la segunda etapa de este proyecto llamado Constituyentes 2 y esperamos poder acompañarlos bajo la misma modalidad. Además desde el IPV se esta analizando el segundo concurso de la linea público-privado donde se presentaron 5 empresas con 11 proyectos en todo Mendoza con una modalidad muy similar a esta para reducir el déficit habitacional", cerró Ontanilla.

“Este es un Gobierno bastante alejado del populismo"

En conferencia de prensa, Rodolfo Suarez abordó la situación económica de Mendoza y dijo: “Este es un Gobierno bastante alejado del populismo. Somos un Gobierno que pelea, en el buen sentido de la palabra, con el Gobierno Nacional todas las políticas que tengamos que discutir en materia sanitaria. Estamos muy lejos del populismo. No se ha nombrado a nadie y hemos bajado la planta del personal en casi 1000 personas. No bajamos más porque hay dificultades en los trámites jubilatorios”.

Suarez afirmó que “estamos buscando la austeridad absoluta en el Estado realizando un esfuerzo absoluto para poder atender todas las necesidades que esta pandemia nos demanda. En esta nueva realidad, el Estado tiene un rol fundamental en lo que a incentivar la economía se refiere, a eso apuntamos con los programas que hemos lanzado como Mendoza Activa”.

Diálogo "permanente" con el Partido Demócrata

El gobernador de Mendoza lamentó la salida del Partido Demócrata (PD) del Frente Cambia Mendoza e indicó que “compartimos valores y la forma de ver la Provincia. Por eso nos apoyaron en la campaña en la que fui electo. Creo que seguimos representado en la sociedad los mismos valores. Así nació Cambia Mendoza. De todas maneras, más allá de las dificultades surgidas como producto de la pandemia yo he estado en contacto permanente con muchos integrantes del PD”.

Sobre la baja de contagios durante el fin de semana, el gobernador se lo atribuyó “al cuidado de los mendocinos. Esa baja no tiene que ver con la restricción de las libertades individuales sino que tiene que ver con esa conciencia en cuanto a cuidados, distanciamiento, uso de tapabocas. Nosotros hemos apostado a la apertura de la economía, el cuidado del empleo y el cuidado sanitario. En Mendoza tenemos el 80% de ocupación en camas COVID, no camas UTI, y en un 65% de las camas no COVID, pero destinadas al coronavirus que no son de emergencia lo cual es un alivio para el sistema sanitario”.

"Estamos convencidos que debemos seguir con las aperturas", agregó Suarez al informar que "permanentemente estamos pidiendo al Gobierno de la Nación diferentes aperturas. Estamos peleando para que se rehabiliten los vuelos Santiago – Mendoza, serían una oportunidad enorme que los vecinos chilenos pudieran venir a visitar Mendoza. Tenemos que prepararnos para seguir funcionando, porque no sabemos cuándo va a terminar todo esto".

Así, el mandatario explicó que “el Paso a Chile fue uno de los Pasos seguros que determinó la Nación. Por eso pedimos que se habilite con todas las precauciones que hay que tener”.

Analizan la extensión al horario de comercio

Al ser consultado sobre la posibilidad de extender el horario de los comercios, el gobernador señaló que “se está estudiando con los intendentes analizar esas medidas. Hemos sido innovadores con la implementación de la alerta sanitaria con respecto a otros países que buscan evitar esas juntadas nocturnas que provocan picos de contagios entre los jóvenes. Por ello estamos pensando muy bien esta decisión antes de tomarla”.

Características de la construcción de las viviendas

Son 16 estructuras de tres pisos ubicados dentro de un barrio residencial. Desarrollados en Planta Baja, 1er Piso y 2do Piso, emplazados en un terreno de 14ha 844m2.

El proyecto contempla 84 departamentos de una superficie promedio propia de 65m2 más cochera propia. El complejo cuenta con espacios en común donde se desarrollarán espacios verdes y de esparcimiento para uso exclusivo del complejo y un Salón de Usos Múltiples.

Las casas incluyen muebles de cocina, mesadas, alacenas , griferías y placares de primera calidad en los dormitorios; además de artefactos completos de baño. Mientras que el SUM de 125m2 y contempla una mesada, placares y churrasqueras interior y exterior con espacios verdes.

La energía a utilizar será renovable, aprovechando la luz y ventilación natural. El calentamiento del agua será a través de la energía solar, utilizando termotanques solares.