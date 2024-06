Stevanato avisó que si la Nación sigue sin mandar plata para obras ya iniciadas acudirá a la Justicia

"No pido obras nuevas, quiero que terminen las ya comenzadas"

"No estoy exigiendo obras nuevas, porque en 4 años hicimos más de 400. Pero lo concreto es que el gobierno nacional no está cumpliendo con contratos ya iniciados", criticó el justicialista en diálogo con el programa "No tenés cara", de Radio Nihuil.

"Hay funcionarios nacionales que no entienden lo que pasa en el interior" (Stevanato)

Y reforzó: "Hay funcionarios del gobierno nacional que no aplican una mirada federal, no entienden lo que pasa en el interior y no saben lo que significa paralizar una obra en un lugar como Maipú u otros departamentos de Mendoza".

En su conversación con los periodistas Ricardo Montacuto y Rosana Villegas, el maipucino relató, además, que tiempo atrás se reunió con la diputada nacional mendocina Mercedes Llano (PD-LLA) para ver si ella destrababa las tareas pendientes.

Por ahora, sin embargo, desde la Rosada llegan sólo oleadas de silencio. "No es solamente el desempleo que genera paralizar estas obras, sino que se trata de iniciativas clave", recalcó.

matias stevanato.jpg Stevanato contó que el municipio asiste a miles de maipucinos con ayuda alimentaria.

Proyectos casi terminados

Stevanato reveló que en Maipú hay varias obras nacionales a punto de ser terminadas que hoy duermen el sueño de los justos.

"Hay un proyecto -enfatizó- que para mí es el más importante de los últimos 40 años en el departamento. Es la obra de cloacas que beneficia a los vecinos de Rodeo del Medio, San Roque y Fray Luis Beltrán. Son más de 30.000 vecinos los que se van a beneficiar, pero la tenemos al 80% y el Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (Enohsa) tomó la decisión de paralizar todo por ahora".

"Obviamente, nos la vamos a rebuscar como sea para terminar", subrayó después.

Estoy agotando todas las instancias administrativas y después vamos a seguir por la vía judicial (Stevanato)

También aseguró que hay más de 460 viviendas cuyo envío de fondos está paralizado desde la Nación. "Y quiero aclarar que ese dinero ni siquiera llega al municipio, sino que va directamente a las empresas constructoras", puntualizó Stevanato.

Respecto a lo que viene, repasó: "Hemos tenido reuniones con el gobierno nacional y también les hemos comentado sobre esto a funcionarios provinciales. Yo estoy agotando todas las instancias administrativas y después vamos a seguir por la vía judicial".

►TE PUEDE INTERESAR: Un subcomisario y un oficial principal se agarraron a piñas en el CEO de Godoy Cruz donde funciona el 911

"Familias que antes daban comida ahora van a pedirla"

En otro tramo de la conversación, el entrevistado se refirió a la crisis social y alimentaria que impacta en la vida de cada vez más argentinos y repercute también en su terruño.

"Unas mujeres de Cáritas me comentaron el otro día que muchas familias de clase media que colaboraban mensualmente con esa institución con alimentos, ahora están yendo a buscar ayuda porque ya no llegan a fin de mes. Vemos que se ha incrementado la cantidad de gente que va a merenderos y a comedores", dijo.

Los datos están ahí: el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) informó a principios de junio que, de acuerdo a sus investigaciones, la pobreza trepó al 55,5% en el primer trimestre de 2024 y ya afecta a casi 25 millones de compatriotas.

Stevanato analizó: "Son las intendencias las que están ayudando a contener esa crisis. Sé que el problema viene de hace tiempo, pero se incrementó muchísimo este verano, y ahora en el invierno, cuando no hay tanto trabajo en la zona rural, está mucho más difícil".

En consecuencia, Maipú pasó de los 70 merenderos que se relevaron a fines del año pasado a los 95 que se detectaron recientemente. Stevanato informó que sigue de cerca su actividad y que la municipalidad colabora con ellos.

"A eso -añadió- hay que sumarle los 2.000 bolsones que por mes entrega al municipio para ayudar a esas familias que la están pasando muy mal y que previamente deben cumplir una serie de requisitos. En otra época los bajaba Nación, pero desde diciembre dejó de hacerlo y los estamos comprando nosotros. Hemos incrementado las partidas de Desarrollo Social".

Asimismo, el intendente se refirió al "índice ventana": ocurre que su despacho da a la calle, de modo que la gente se acerca para pedirle trabajos, ayuda o simplemente que la escuchen. "El 'índice ventana' se ha incrementado. Es cada vez más la gente que viene a pedirnos laburo", ilustró.

►TE PUEDE INTERESAR: Tras la aprobación de la Ley Bases Javier Milei afirmó: "Se viene el cambio de régimen monetario"