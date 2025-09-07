Inicio Política Anabel Fernández Sagasti
Sagasti y Uceda lamentaron la muerte de la presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo

Rosa Tarlovsky de Roisinblit tenía 106 años. Era médica obstetra. Recuperó a su nieto que nació en cautiverio

Rosa Tarlovsky de Roisinblit

Rosa Tarlovsky de Roisinblit, presidente honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo, tenía 106 años.

Foto: Abuelas de Plaza de Mayo

Rosa Tarlovsky de Roisinblit falleció el sábado por la noche. Tenía 106 años y era presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo.

Tras su fallecimiento hubo numerosas expresiones de pesar y de homenaje por parte de sectores del peronismop y desde la izquierda.

Desde Mendoza se manifestaron, entre otros, la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y la ex diputada nacional y candidata por el justicialismo en las próximas elecciones, Marisa Uceda.

Rosa era médica obstetra. Su única hija está desaparecida.

El recuerdo de Anabel y de Uceda para la presidenta honoraria de Abuelas

"Hasta siempre, Rosita. Nos queda tu coraje, bandera para encontrar a las y los que faltan. Descansá en paz", señaló Anabel Fernández Sagasti.

Marisa Uceda, por su parte, expresó: "¡Hasta la victoria siempre querida Rosita! Nos queda tu lucha por la memoria, la verdad y la justicia, tu incansable búsqueda y tu amor inmenso".

Roisinblit nació el 15 de agosto de 1919 en Moisés Ville, Santa Fe, se recibió de obstetra en la Universidad Nacional del Litoral y llegó a ser partera jefa de la Maternidad Escuela de Obstetricia de Rosario. Posteriormente se mudó a Buenos Aires y se casó con Benjamín Rosinblit.

Se incorporó a Abuelas de Plaza de Mayo tras la desaparición de su única hija, Patricia Rosinblit, y su yerno José Pérez Rojo, ambos militantes de Montoneros. El 6 de octubre de 1978, miembros de la Fuerza Aérea secuestraron a la pareja en Martínez junto a su hija, Mariana Eva, de un año.

La niña fue devuelta a su familia paterna, pero Patricia y José fueron trasladados a la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA).

Luego, Patricia, embarazada de ocho meses, fue llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde dio a luz a su hijo, Rodolfo Fernando, que fue apropiado por una familia vinculada con la Fuerza Aérea.

Tras décadas de búsqueda, Rosa logró reencontrarse con su nieto Guillermo Pérez Rosinblit en abril de 2000, luego de una denuncia anónima que permitió realizar análisis genéticos que confirmaron su identidad.

“No estaba acá solamente para buscarlo a él, sino a todos los que faltan”, declaró en una entrevista la militante por los derechos humanos, quien se mantuvo activa en Abuelas como vicepresidenta hasta 2021, cuando pasó a ser presidenta honoraria.

Varios responsables del secuestro y apropiación fueron condenados, entre ellos Francisco Gómez, Teodora Jofré y el médico Jorge Luis Magnacco. Los padres de Pérez Rosinblit permanecen desaparecidos.

