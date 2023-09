Rossi vaticinó el triunfo de Massa en las presidenciales y llamó a acompañar a Parisi en Mendoza

►TE PUEDE INTERESAR: Sergio Massa y Agustín Rossi son la fórmula a presidente y vice de Unión por la Patria

Toda la dirigencia peronista junto a Rossi

En toda su actividad en la provincia el funcionario nacional fue acompañado por toda la dirigencia peronista, desde los legisladores nacionales hasta los provinciales, los candidatos para las elecciones y los intendentes. Estuvo incluso el sector de Guillermo Carmona, dando muestras de unidad.

No faltó nadie. O sí. Al único que no se lo vio fue al intendente de Maipú recientemente reelecto Matías Stevanato. Y aunque mucho se ha rumoreado en los últimos días sobre una posible salida hacia La Unión Mendocina para respaldar a Omar De Marchi, como lo hicieron otros dirigentes que se fueron del justicialismo, la verdad es que el cacique maipucino no asistió porque estaba en San Juan.

Agustìn Rossi en San Rafael.jpg Habla Rossi en San Rafael. Lo acompañan Emir Félix, Omar Parisi, Omar Félix y Guillermo Carmona.

Agustín Rossi en San Rafael

La actividad del candidato a vicepresidente de Unión por la Patria se inició en San Rafael. Allí fue recibido por los hermanos Félix, el intendente Emir y el intendente electo Omar.

En la recorrida por el Sur, Rossi fue acompañado también por el candidato a gobernador de Mendoza del Frente Elegí, Omar Parisi y por el secretario de Malvinas y ex precandidato a la gobernación Guillermo Carmona.

Que Parisi y Carmona compartieran actividades fue interpretado como una muestra de unidad en medio de la fuga de algunos dirigentes que dejaron el peronismo y se fueron a La Unión Mendocina, como el intendente de Lavalle Roberto Righi; el ex jefe comunal de San Martín Jorge Omar Giménez y el ex funcionario de Francisco Paco Pérez, Diego Martínez Palau.

En San Rafael el jefe de Gabinete de la Nación participó de la inauguración de un punto digital y observó las obras en el aeropuerto local.

Rossi en el PJj.jpg El peronismo mendocino con Agustín Rossi: Guillermo Carmona, Fernanda Lacoste, Flor Destéfanis, Emir Félix, Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Edgardo González, entre otros.

Rossi en la sede del PJ

Después el compañero de fórmula de Omar Parisi pasó por la sede del Partido Justicialista de Mendoza y allí confluyó la cúpula del peronismo local. Siempre acompañado por Parisi y Carmona, allí confluyeron los legisladores nacionales Anabel Fernández Sagasti y Adolfo Bermejo; la presidenta del partido e intendenta reelecta de Santa Rosa, Flor Destéfanis; el intendente de Tunuyán y canidato a diputado nacional Martín Aveiro y su sucesor Emir Andraos y el intendente de Lavalle, Edgardo González, entre otros. También siguió la agenda de Rossi, el jefe comunal sanrafaelino Emir Félix. Se sumó otro reelecto, Fernando Ubieta, intendente de La Paz.

Otra de las actividades fue en la Cámara de la Construcción. En ese lugar Agustín Rossi acompañó a la fórmula del Frente Elegí, Parisi-Lucas Ilardo, cuyos integrantes contaron su plan de viviendas en el caso de que resulten electos el 24 de septiembre.

