Rodolfo Suarez: "La pandemia marcó la gestión"

"Un año largo"

"Es un año muy intenso el que vivimos todos, se ha hecho largo. Generalmente cuando llega fin de año uno dice qué rápido se pasó. Bueno, ahora no fue así. El año se hizo largo con problemas distintos, sin soluciones conocidas, situaciones inéditas... Todos tuvimos que dedicar gran parte de nuestras vidas a la pandemia y nosotros obviamente dedicar gran parte de la gestión a la pandemia. Claramente la pandemia marcó la gestión. Todavía hay mucha incertidumbre y cada vez que tengo la oportunidad lo digo: tenemos que seguir cuidándonos, con distanciamiento y mucha actividad al aire libre que es lo baja la transmisión del virus, el riesgo no ha terminado,. Ahora hay muchas expectativas con las vacunas, pero no es simple. Tienen que llegar, hay que comprar también y colocarlas. Tenemos que tener más del 60% de la población vacunada para bajar lo que se llama la inmunidad de rebaño".

Por la reapertura de los pasos

Imaginamos un verano con mucho turismo, que es una gran fuente de trabajo. Por eso pedimos a la Nación la apertura del paso a Chile tanto terrestre como aéreo. La diferencia cambiaria es provechosa para chilenos y brasileños y con todos los protocolos y cuidados y queremos esa reapertura. Tenemos una oportunidad de reactivar muchos rubros que generan mucho empleo. Queremos recuperar la conectividad. Aquí venían vuelos de Lima, San Pablo, Santiago, Panamá. Por lo menos queremos comenzar con el paso terrestre a Chile y si se puede con San Pablo mucho mejor".

Créditos difíciles

"Los créditos que se pueden tomar son exclusivamente con organismos bilaterales como el BID, CAF o el Banco Mundial. Y tenemos el problema que Argentina está cerrada al crédito internacional. El año pasado sí teníamos créditos pero la oposición no nos autorizó y no pudimos hacer el Girsu (planta de tratamiento de residuos), el acueducto en La Paz y la doble vía en el Este. Este año sí nos dieron autorización pero cuesta mucho conseguir el crédito porque Argentina está excluida del mercado mundial de capitales. La obra pública es trabajo y progreso, pero dependemos de lo que pase con el país y el mundo".

La relación con la Nación

"Pertenecemos a espacios políticos distintos y lamentablemente las afinidades no son las que quisiéramos. El trato con Mendoza no es el mismo que con Tucumán por ejemplo y ni hablar con Buenos Aires en cuanto a los fondos que esa provincias reciben. A nosotros nos cuesta mucho más. Ahora vamos a pagar el aguinaldo con esfuerzo de Mendoza porque ayuda no recibimos. Cobrarán los trabajadores de la salud, docentes, educación y seguridad y todos los que perciben menos de 80 mil pesos. Los sueldos más altos cobrarán en febrero. Pero reitero: todo es esfuerzo desde la provincia por las letras que pudimos ubicar y mucha reducción de costos en otros aspectos. No recibimos ayuda de la Nación como pedimos".

Portezuelo

"La alternativa única y válida es Portezuelo del Viento. Estamos analizando ofertas, salvando diferencias con las otras provincias y la Nación está depositando los fondos. Para el trasvase de aguas del río Grande al Atuel hay que hacer estudios y vamos a destinar fondos para que comiencen esos estudios ambientales y ecológicos. Todo lleva su tiempo y cuando comience Portezuelo habrá que seguir esos estudios".

A innovar

"El turismo es una gran fuente de trabajo pero los mendocinos tenemos que pensar en venderle al mundo lo que el mundo quiere. Atender la demanda y no la oferta. Del mercado interno no vamos a vivir. Tenemos que apostar a ideas innovadoras como ya lo hacen Jujuy y San Juan. Tenemos que producir aceite de cannabis, frutos secos y darle mucha importancia a la industria del conocimiento porque tenemos mucho talento allí. La prioridad antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia es la generación de empleo".

La minería

"Con la minería buscábamos ayudar a la gente que no tiene trabajo o tiene trabajo mal pago para que puedan tener un empleo, auto, vacaciones, casa... Eso queríamos generar pero no se entendió. Se hizo mucha campaña del miedo, exagerada, mentirosa y perdimos una gran oportunidad que era crear no menos de 20 mil puestos de trabajo con salarios de 100 mil pesos, seguridad social, acceso a mejor educación y salud. Además las regalías las íbamos a volcar al agua. Eso es cuidar el ambiente. No puede ser que se siga regando a manto. Pero elegimos la paz social porque no queríamos lamentar la pérdida de una vida. Yo ando por la calle y hay gente que me dice: 'Qué equivocado que estuve, gobernador'. Me pasa muchísimo eso. La gente quiere trabajar, no quiere que sus hijos pasen hambre.La historia juzgará a uno y a otros.Haciendo bien las coas, confiando en los controles se puede hacer bien la minería como en Nueva Zelanda, Australia o Canadá. Es una pena lo que ocurrió. Las grandes mayorías silenciosas lo entienden pero los grupos pequeños muy bulliciosos confundieron e infundieron miedo".

Desarrollo petrolero

"Ha caído el consumo de combustible en el mundo y con la pandemia mucho más. Cayó el precio del barril a nivel internacional y han caído las regalías. Por eso necesitamos inversión. Exigimos a YPF que venga a explorar y si no que vengan otras empresas o se asocien.Tenemos que explotar el ala norte de Vaca Muerta".

Ciudadano común y sin custodia

"Trato de llevar una vida como un ciudadano más: voy a hacer las compras, escucho a la gente. Nunca dejé de dar una audiencia aunque se dificultó con la pandemia. Ando sin custodia y sin chofer salvo que tenga necesidad imperiosa o haya una dificultad para estacionar. Pero trato de ir siempre en mi vehículo. El celular me lo pago yo. Esta simbología de austeridad es necesaria. Ocurre en los países donde las cosas resultan. Lo hicimos en Capital con el Código de Convivencia".

Fuera de micrófono

Sobre el final del programa Carlos Hernández contó que el gobernador habló de otros temas como su confianza en el debate del Consejo Económico y Social que se reunirá por primera vez esta semana; la expectativa por los debates de la Reforma Constitucional y la Ley de Educación; su conformidad con el gabinete que lo acompaña y sus dudas por lo que para él es una poco clara relación entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.