Rodolfo Suarez descree del plan de Sergio Massa para bajar la inflación y lo tilda de "desesperado"

"Estamos a 209 días de que este gobierno se vaya. Es difícil de creer en un plan económico para tan pocos días", dijo el gobernador de Mendoza. Las medidas "solo tienen que ver con parar desesperadamente la inflación por el fracaso de otras que tomaron".

"Como argentino quiero que todo resulte pero veo que solamente son para llegar a las elecciones en una mejor situación", analizó Suarez.

Suarez, de campaña por las elecciones provinciales y municipales

El gobernador Rodolfo Suarez entregó 49 viviendas en el Viñas de San Alberto II de Guaymallén. Estuvo acompañado por la titular del IPV, María Marta Ontanilla; el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro; el intendente de la comuna, Marcelino Iglesias; y los precandidatos oficialistas a gobernador y a intendente, Alfredo Cornejo y Marcos Calvante, respectivamente.

Rodolfo Suarez Marcelino Iglesias Alfredo Cornejo.jpg Rodolfo Suarez entregó viviendas en Guaymallén acompañado por el intendente Marcelino Iglesias y el precandidato a gobernador Alfredo Cornejo.

Delante de los vecinos, el gobernador rescató que su gestión haya entregado casas "con lo difícil que está la situación en el país".

"El Gobierno no abandona la política de construir viviendas con fondos provinciales, algo que se puede hacer porque en Mendoza estamos ordenados y somos serios para llevar adelante la gestión pública", dijo Suarez.

Y ya en tono de campaña electoral, a menos de un mes para las PASO provinciales, invitó a los vecinos a que "renueven la esperanza porque es un año fundamental para la Argentina". También les pidió que "en Mendoza sigamos cuidando a Guaymallén, a esta excelente gestión que ha llevado Marcelino todos estos años y que sigamos cuidando a la Provincia porque los que estamos somos un equipo con certeza, con garantía, probado, que hablamos de frente y que traduce las acciones en hechos como en los de hoy".

De Guaymallén, el gobernador pasó a Godoy Cruz, donde junto al intendente local Tadeo García Zalazar y a la ministra Ana María Nadal inauguraron las oficinas de Transformación Digital del Ministerio de Salud.

Allí fue consultado por la prensa por las elecciones en San Juan, donde el gobernador peronista Sergio Uñac no pudo presentarse para la reelección por un fallo de la Corte Suprema de la Nación. "San Juan no tiene un peso electoral muy fuerte por lo que no creo que tenga ningún tipo de incidencia a nivel nacional. Para hacer un análisis hay que esperar resultados de Mendoza, Santa Fe, Córdoba que tienen un peso importante", dijo sobre los resultados electorales.

Palo de Iglesias e Isgro a la Nación por las casas entregadas en Guaymallén

Tanto el intendente Marcelino Iglesias como el ministro Mario Isgro hicieron referencia a que el barrio construido por el IPV en Guaymallén iba a ser financiado con fondos nacionales que finalmente no llegaron.

"Sin embargo, hoy se pudieron entregar porque la Provincia asumió el financiamiento de las casas y el Municipio el de la urbanización", explicó Iglesias.

"No tenemos financiamiento bancario, todo se hace con administración ordenanda", agregó Mario Isgro, que sumó que la gestión lleva "7.207 viviendas entregadas hasta el momento con la modalidad público-privada y otras 4.500 en proceso de construcción".

Suarez criticó el aumento que Daniel Orozco dio a los empleados municipales en Las Heras

Daniel Orozco, intendente de Las Heras que dejó Cambia Mendoza para pasar a ser precandidato a vicegobernador de Omar De Marchi en La Unión Mendocina, anunció la semana pasada un incremento de más de 100%.

"Cuando uno da estos aumentos que evidentemente tienen fines electorales, a mi me produce una especie de temor con respecto a lo que puede pasar después", dijo el gobernador Suarez al ser consultado por el tema y trajo a la memoria que "Paco Pérez después no pudo pagar los sueldos".

"Hay que ser muy prudentes. Las políticas públicas tienen que ver con lo electoral pero en estos casos hay que tener mucho cuidado", advirtió.