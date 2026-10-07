Roberto Baratta fue procesado por enriquecimiento ilícito con un embargo de $1.500 millones

Roberto Baratta fue el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal durante la gestión de Julio De Vido como ministro.

Roberto Baratta y la casa en pilar bajo lupa

El núcleo de la acusación recae sobre una propiedad en el Mapuche Country Club, en Pilar. El terreno fue adquirido en septiembre de 2012 por U$S 70.000 en efectivo, a nombre de la madre de Roberto Baratta. Sobre él se construyó una vivienda de aproximadamente 380 metros cuadrados, cuyo costo estimado rondó los $3,7 millones de la época, pagados en gran parte en efectivo al arquitecto de la obra.

El magistrado señaló que, si bien la defensa reconoció aportes del exfuncionario y su esposa, las explicaciones sobre el origen de los fondos no lograron reconstruir de manera suficiente el recorrido del dinero hasta la operación. Se sumaron como indicios las facturas de servicios de cable e internet a nombre del exchofer de Baratta, Oscar Centeno, y una oferta de donación de la madre del exfuncionario.

¿Cómo se originó el desfase patrimonial investigado?

De acuerdo con la pericia oficial, la confrontación entre los recursos comprobables y las aplicaciones de fondos detectadas arrojó un desfasaje acumulado de $4.294.425,90 a valores nominales. Ercolini advirtió que este monto evidencia diferencias entre los recursos declarados y las erogaciones, lo que no se sustentaría con los ingresos legítimos del exsubsecretario.

La defensa de Baratta rechazó las acusaciones, argumentando que sus bienes estaban respaldados por sus ingresos, los de su esposa y el patrimonio de sus padres. Sin embargo, el juez concluyó que estas explicaciones no fueron suficientes para modificar el cuadro patrimonial reconstruido, ratificando la inhibición general de bienes sobre el exfuncionario.