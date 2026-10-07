El exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta fue procesado por presunto enriquecimiento ilícito. El juez federal Julián Ercolini dispuso la medida y trabó un embargo sobre sus bienes por un valor de $1.500 millones, al considerar que existió un incremento patrimonial que no se corresponde con ingresos legítimos.
Roberto Baratta fue procesado por enriquecimiento ilícito con un embargo de $1.500 millones
El juez Julián Ercolini procesó a Roberto Baratta por enriquecimiento ilícito y dictó un embargo tras detectar un patrimonio injustificado
La investigación se centró en un presunto desfasaje entre los ingresos declarados y los gastos incurridos durante su paso por el Ministerio de Planificación Federal, entre 2003 y 2015, y los dos años posteriores a su cese. La causa se originó a partir de testimonios extraídos de la investigación por irregularidades en la compra de gas natural licuado.
Entre los bienes bajo la lupa se encuentran una casa de unos 380 metros cuadrados en el Mapuche Country Club de Pilar, departamentos y vehículos, adquiridos a nombre propio o de familiares. La defensa alegó que los fondos provenían de recursos familiares, pero el juez consideró que no se acreditó la trazabilidad del dinero.
Roberto Baratta fue el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal durante la gestión de Julio De Vido como ministro.
Roberto Baratta y la casa en pilar bajo lupa
El núcleo de la acusación recae sobre una propiedad en el Mapuche Country Club, en Pilar. El terreno fue adquirido en septiembre de 2012 por U$S 70.000 en efectivo, a nombre de la madre de Roberto Baratta. Sobre él se construyó una vivienda de aproximadamente 380 metros cuadrados, cuyo costo estimado rondó los $3,7 millones de la época, pagados en gran parte en efectivo al arquitecto de la obra.
El magistrado señaló que, si bien la defensa reconoció aportes del exfuncionario y su esposa, las explicaciones sobre el origen de los fondos no lograron reconstruir de manera suficiente el recorrido del dinero hasta la operación. Se sumaron como indicios las facturas de servicios de cable e internet a nombre del exchofer de Baratta, Oscar Centeno, y una oferta de donación de la madre del exfuncionario.
¿Cómo se originó el desfase patrimonial investigado?
De acuerdo con la pericia oficial, la confrontación entre los recursos comprobables y las aplicaciones de fondos detectadas arrojó un desfasaje acumulado de $4.294.425,90 a valores nominales. Ercolini advirtió que este monto evidencia diferencias entre los recursos declarados y las erogaciones, lo que no se sustentaría con los ingresos legítimos del exsubsecretario.
La defensa de Baratta rechazó las acusaciones, argumentando que sus bienes estaban respaldados por sus ingresos, los de su esposa y el patrimonio de sus padres. Sin embargo, el juez concluyó que estas explicaciones no fueron suficientes para modificar el cuadro patrimonial reconstruido, ratificando la inhibición general de bienes sobre el exfuncionario.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Roberto Baratta: fue procesado por enriquecimiento ilícito por el juez Julián Ercolini.
- Embargo y patrimonio: se le trabó un embargo de $1.500 millones por un patrimonio injustificado.
- Origen de fondos: la investigación se centró en un desfase patrimonial entre 2003 y 2017.