Es que según precisó el mismo gobernador Rodolfo Suarez es lunes en la entrega de 31 viviendas del IPV en Godoy Cruz, el nivel de ocupación de las camas hospitalarias destinadas al coronavirus ha bajado. "En Mendoza tenemos el 80% de ocupación en camas COVID, no camas UTI, y en un 65% de las camas no COVID, pero destinadas al coronavirus que no son de emergencia lo cual es un alivio para el sistema sanitario”, remarcó Suarez y atribuyó la baja en la cantidad de contagios de este fin de semana "al cuidado de los mendocinos, esa baja no tiene que ver con la restricción de las libertades individuales".